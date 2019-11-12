Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Göçmez ailesinin en büyük çocukları 17 yaşındaki Hasan Can, geçen yıl okulların ara tatilde olduğu sırada üst solunum rahatsızlığı geçirdi. Rahatsızlığı ilerleyen ve uzun bir tedavi sürecine giren Hasan, bu dönemde okuluna da devam edemedi.

Hasan Göçmez, üst solunum yolu enfeksiyonuyla başlayıp kalp nakline kadar giden hastalık sürecini AA muhabirine anlattı. Griple başlayan üst solunum yolu enfeksiyonunun beyin ve kalpte hasara neden olduğunu belirten Göçmez, bu süreçte sayısız kez hastanede yatmak zorunda kaldığını söyledi.

Göçmez, "Sürekli hastanedeydik, bir ara ömür boyu çıkamayacağımı zannediyordum. Uygun kalp bulununca çok mutlu oldum, düzelmeye başladım." dedi.

Tedavisi sırasında müzik sayesinde moral bulduğunu dile getiren Göçmez, kendi kendine öğrenmeye çalıştığı bağlamasını bir an olsun yanından ayırmadığını ifade etti.

"Basit bir enfeksiyon dememek lazım"



Ankara Şehir Hastanesinde yapılan kalp nakline ilişkin bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ümit Kervan, "Üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra kalp yetmezliği gelişiyor. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu dememek lazım. Her üst solunum enfeksiyonu mutlaka hekim kontrolünde ilerlemelidir. Özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra kalp yetmezliğini sık görüyoruz. Hasan da böyle bir hastamız, kalp yetmezliği vardı. Hastamızın geri dönüşü çok zor oldu. Kalp yetmezliği çok hızlı ilerledi ve diğer organları bozmaya başladı." diye konuştu.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra vücudun savunma sisteminin ayağa kalktığını, o süreçte de kalp kaslarının zarar gördüğünü ifade eden Kervan, hasta kendilerine başvurduktan sonra Sağlık Bakanlığına acil organ nakli çağrısında bulunduklarını aktardı.

Doç. Dr. Kervan, hastanın bu süreçte cihaza bağlı yaşamını sürdürdüğünü belirterek, uygun kalbin bulunmasıyla nakil yapıldığını ve Göçmez'in sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Organ naklinin önemine işaret eden Kervan, ailelerin bu konuda mutlaka bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

(AA)