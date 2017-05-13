Unutkanlığı önleyen 9 ipucu

  • Bist 100
    101408
  • Dolar
    5,8201
  • Euro
    6,3964
  • Altın
    278,4680
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zanka: Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu... Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor Zanka: Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu... Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri
Kaçak elektriği önleyen pano kadın ve çocuklar tarafından söküldü Kaçak elektriği önleyen pano kadın ve çocuklar tarafından söküldü
A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e hastanede ziyaret A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e hastanede ziyaret
Mardin'de kadınlar ve çocuklar kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler Mardin'de kadınlar ve çocuklar kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Trump'tan sınırımızdan "asker çekme" açıklaması: 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı Trump'tan sınırımızdan "asker çekme" açıklaması: 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı
'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir' 'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'
Torino, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor! Torino, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor!
Pakistan Rusya'dan, güdümlü tanksavar füzesi satın aldı Pakistan Rusya'dan, güdümlü tanksavar füzesi satın aldı
Volkan Demirel, Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılacak Volkan Demirel, Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılacak
Beşiktaş'ta başkan adayları listelerini hazırlıyor Beşiktaş'ta başkan adayları listelerini hazırlıyor
Somali ile Kenya arasında hava sahası krizi Somali ile Kenya arasında hava sahası krizi
ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye ödenir? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye ödenir?
Uğurcan Çakır'ı Liverpool dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı! Uğurcan Çakır'ı Liverpool dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı!
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı
Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür Bakanlığı personel alımı şartları haberimizde Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür Bakanlığı personel alımı şartları haberimizde
ABD ile Rusya, siyasi gerginliğe rağmen uzay alanında iş birliğine devam ediyor ABD ile Rusya, siyasi gerginliğe rağmen uzay alanında iş birliğine devam ediyor
Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir bomba daha: Ozan Kabak Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir bomba daha: Ozan Kabak
Ankara'da Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ByLock operasyonu Ankara'da Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ByLock operasyonu
THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?
TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:29:10 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 09:30:12

Unutkanlığı önleyen 9 ipucu

Unutkanlık şikayetleri sadece yaşlıların değil, yoğun iş temposu ve teknolojiyle birlikte gençlerin de hayatında önemli bir yer tutuyor. Günlük yaşamın hareketliliğinden kaynaklanan küçük hafıza sorunlarından, birkaç püf noktasına dikkat ederek kurtulmak mümkün olabiliyor.

Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Türker Şahiner, hafızayı canlı tutmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Önleminizi yaşlanmadan alın

Sıklığı gün geçtikçe yaygınlaşan unutkanlık, halk arasında genellikle Alzheimer hastalığını akla getirmektedir. Ancak Alzheimer hastalığında gün içinde yaşanan masum unutkanlık şikayetlerinin yanında; unutkanlığı inkar, becerilerin kaybedilmesi ve kişilik bozukluğu gibi farklı sorunlar da görülmektedir. Beyin sağlığı bakımından unutkanlık şikayetlerinin önemsenmesi ve erken dönemde uzman kontrolünde önlemlerin alınması ilerde yaşanacak ciddi sorunların önüne geçebilmektedir. Ciddi hafıza sorunları veya ileri dönemde Alzheimer hastalığına yakalanmamak için; kalp damar sağlığına dikkat etmek, düzenli spor, beyin egzersizleri, sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir.

Hafızanızı canlı tutun

Yoğun iş hayatı ve teknolojinin her geçen gün daha fazla insan hayatına girmesi küçük hafıza sorunlarına neden olabilmektedir. Hafızayı canlı tutmak için basit ipuçları yardımcı olabilmektedir.

1.Eşyalarınız için belirli bir yeriniz olsun

Anahtarlık, gözlük gibi yerini hatırlamakta zorlanan nesneler için, kullanılmadığı zamanlar için konulmak üzere sabit bir yer belirlenmelidir.

2.Sık sık not alın

Telefon numaraları veya randevular hatırlanamıyorsa, bunların listelenmesi ve görülebilecek yere asılması olumlu sonuçlar vermektedir.

3.Yaptığınız işleri yüksek sesle söyleyin

"Ocağı kapatmış mıydım?" ya da ""Ütüyü fişten çektim mi?" gibi soruları sık sık kendinize soruyorsanız yapılan işleri yüksek sesle söylemek genellikle işe yaramaktadır. Örneğin, ocağı kapattıktan sonra kendi kendinize "Ocağı kapattım" demeniz, daha sonra ocağın kapatıldığını hatırlatacaktır. Bu yöntem insanlarla tanışırken de isimlerini hatırlama konusunda faydalı olmaktadır.

4.Hafıza yardımcılarını kullanın

Cep telefonu anımsatıcılarının, kol saatinin alarmının ve ses kaydedicilerinin kullanılması, küçük hafıza sorunlarında yardımcı olabilmektedir.

5.Görsel imgelerden faydalanın

Bir kişinin ismi gibi yeni bir bilgi öğrenildiğinde akıldan bir görüntü oluşturulmalıdır. Bu görüntüler, bilginin unutulmasını önlemeye yardımcı olur.

6.Anımsatıcıları gruplayarak kullanın

Anımsatıcılar, hatırlamakta kullanılan bir tekniktir. Örneğin; listeler veya isimleri kısaltma haline getirilerek ezberlenebilir. Başka bir anımsatıcı tekniği de akrostiştir. Hatırlamak istenilen her öğenin ilk harfi kullanılarak akrostiş yazılabilir. Tekerlemeler veya hatırlanması gereken her öğeyi bağlayan hikayeler de yararlı olabilmektedir.

7.Konsantre olun ve rahatlayın

Birçok çevresel etken, dikkati dağıtabilmektedir. Bir şey hatırlamak istenildiğinde, unutulmaması gereken öğeler üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Aynı şekilde yeni bir bilgi öğrenilirken o bilgiye yoğunlaşılmalı ve dikkat dağıtıcı faktörler engellenmelidir. Anksiyete ve stres de hatırlamayı engelleyebilmektedir. Derin nefes almak ya da kas gevşetici egzersiz uygulamaları gibi rahatlama tekniklerini öğrenmek yararlı olabilmektedir.

8.Uykunuzu alın

Uyku esnasında beyin yeni bilgileri pekiştirir. Araştırmalar, iyi bir gece uykusunun ardından daha önce öğrenilen bilgilerin daha iyi hatırlandığını göstermektedir.

9.Doktora gitmekten çekinmeyin

Hatırlama güçlükleri yaşanılıyorsa, doktora danışmaktan çekinilmemelidir. Depresyon, işitme veya görme kaybı, tiroit fonksiyon bozukluğu, kullanılan ilaçlar, vitamin eksiklikleri ve stres, düzeltilebilir hafıza sorunlarına neden olabilmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ