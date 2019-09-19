Ülserin çaresi kazayağı

Maydanoza benzeyen kazayağı otu, midedeki ekşime, yanma ve bulantıyı geçiriyor. Sinir bozukluğu, midede asit fazlalığı, zamanında ve iyi tedavi edilmeyen gastrit, mide zafiyeti, karaciğer yetmezliği veya safra azlığı, kalp hastalıkları, sindirilmesi güç yiyeceklerin aşırı derecede tüketilmesi, sigara, çay, kahve veya asit yapıcı meşrubat içmek, mide ülserini doğuran nedenler arasında yer alır. Bunların yanı sıra bazı ilaçların uzun süre kullanılması da ülseri tetikler. Kafein gibi mide asidinin üretimini fazlalaştıran maddelerse ülser riskini artırıcı ve sancıyı çoğaltıcı maddeler olarak bilinir.

ADINI ŞEKLİNDEN ALIYOR

Mide ülserinin ilk aşamasında teşhis edilip, tedaviye başlanmasının önemli olduğunu vurgulayan bitkisel tedavi uzmanları ‘kazayağı otu’nu tavsiye ediyor. Özellikle Ege Bölgesi’nde bol bol yetişen, kendiliğinden yetişmesi nedeniyle doğada bolca bulunabilen bu ot, adını şeklinden alır. Kazayağına benzer yapraklarıyla dikkat çeken ot, maydanoza benzemesi nedeniyle de zaman zaman karıştırılabiliyor. Ege’de özellikle kavurmalık otlar arasında adı geçen kazayağı, böreklerde, diğer birçok yemeğin içinde, turşusu ya da çayı yapılarak da değerlendirilebiliyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Çoğunlukla baharat olarak kullanılır. Bağırsak solucanlarını, tenya ve kurtları düşürmekte faydalıdır. Ciltteki tahriş ve çöküntülere karşı da kullanılır. Antibakteriyel özelliğiyle vücudu mikroplardan korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yemeklerde kullanıldığında çocukların iştahını açar. Sindirim sistemini düzenler. Saç derisindeki kepeklenmeyi önler. Mide ülserini tedavi edicidir. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Mesane taşlarının düşürülmesini sağlar.