Ülsere doğal çare bael meyvesi

Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen bael meyvesi. Hindistan'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Bael meyvesi, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur.

MİDE ASİDİNİ DENGELER

Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır. Olgunlaşmamış meyvenin özü hemoroidi etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır. Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.

KOLESTEROL DOSTUDUR

Yaprağının özü, kandaki kolesterol seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir. Baelden elde edilen yağ, astım veya soğuk algınlığı gibi solunum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Bu yağ ayrıca kafa derisine uygulandığında soğuğa karşı direnç sağlar niteliktedir.

KABIZLIĞI ÖNLER

Bael meyvesinin kabızlığı gideren en doğal ilaç olduğu söylenir. Hamura az miktarda kaarabiber ve tuz eklenmesi, bunun düzenli olarak tüketilmesi bağırsaklarda bulunan toksinleri atmaya yardımcı olacaktır. Kan şekeri seviyelerinin kontrolünde faydalı olan laksatifler bakımından zengindir. Bunun nedeni ise, pankreasın enerji ile dolması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edebilmek için gereken miktarda insülin üretebilmesidir.