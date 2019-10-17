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17 Ekim 2019 Perşembe 14:19:39 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:20:36

TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fıra: Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor

TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, "Sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riski üç kat artıyor. Günde üç kez ve daha fazla sosyal medyaya bağlanıyorsanız dikkat etmelisiniz." dedi.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riskinin üç kat arttığını belirterek, "Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara neden olabiliyor." dedi.

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku hastalıklarının giderek arttığını dile getirdi.

Erişkin bir bireyin günlük uyku ihtiyacının 6-8 saat arasında değişirken çocukluk çağlarında bunun daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Fırat, sağlıklı bir uyku uyuyabilmek için vücudun, "melatonin" hormonunu yeteri kadar ve doğru başlangıç-bitiş sürelerinde salgılamasının önem taşıdığını vurguladı.

Melatoninin en önemli uyarıcısının ışık olduğuna işaret eden Fırat, şunları kaydetti:

"Akşam saat 21.00 dolayında salgılanmaya başlayan melatoninin kandaki düzeyi, ilerleyen saatler boyunca artar. Sabaha karşı ise azalır ve uyanmamızı sağlar. Oysa bilgisayar, cep telefonu günlük hayatımıza girdiğinden bu yana, ışığa bu kadar duyarlı olan melatoninin salınımını, mavi ışık yayan elektronik aletlerle engellemekle kalmıyor, sosyal medyadan gelen uyarılmalarla uyku sürelerimizi daha da kısaltıyoruz."

"Sosyal medya bağımlılığı rahatsızlıkları artırıyor"

Sosyal medya bağımlılığının daha yaygın bir uyku bozukluğuna neden olduğuna değinen Fırat, kendilerine tedavi amacıyla başvuran hastalar arasında sosyal medya bağımlılığının yarattığı uyku bozukluklarının dikkati çektiğini bildirdi.

Fırat, geç saatlere kadar telefon ve tabletlerini ellerinden bırakmayanların duygusal, duyusal ve fizyolojik uyarılmalara daha çok maruz kaldığını, bunun da uyku düzenleri bozulmuş hastalar olarak karşılarına çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarda sosyal medya bağımlılığının ciddi sonuçlar doğurduğu ortaya konuluyor. Sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riski üç kat artıyor. Günde üç kez ve daha fazla sosyal medyaya bağlanıyorsanız dikkat etmelisiniz. Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara da neden olabiliyor. Günde üç kez ve daha fazla sosyal medyaya bağlanıyorsanız dikkat etmelisiniz. Toplumda bilinç oluşturmak gerekiyor. Uykusuzluk gün içerisinde verimin düşmesine, odaklanma problemlerine neden oluyor. Ebeveynlerin tüm bunları göz önüne alarak, önce kendilerini disipline etmeleri gerekiyor. Bu şekilde çocuklarına örnek olabilirler."

Artık evlerde saat 22.00'den sonra bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla sosyal medya kullanıma son verilmesinin bir aile kuralı kabul edilmesi gerektiğine dikkati çeken Fırat, yatak odasına kesinlikle cep telefonu götürülmemesi uyarısında bulundu.

(AA)

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