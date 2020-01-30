Turp yiyin öksürüğü kesin

Uzun süreli kullanımda bronşit ve astım şikayetlerini azaltıyor. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde içilen bu karışım doğal bir öksürük şurubu yerine geçer. Öte yandan, 'alabaş' olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır. Özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.