Çocuklarda omuz asimetrisine dikkat!

  • Bist 100
    99199.3
  • Dolar
    5,7789
  • Euro
    6,3297
  • Altın
    284,2140
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti
Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor
Galatasaray’ın Kolarov için hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı Galatasaray’ın Kolarov için hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı
Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı
Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında
Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi
10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor
Kalitesiz kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor Kalitesiz kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor
İtalyanlar Medel'e hayran kaldı: Üç kişilik oynuyor İtalyanlar Medel'e hayran kaldı: Üç kişilik oynuyor
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor! Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor! Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta?
Ekuban, sezona farklı başladı Ekuban, sezona farklı başladı
Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı
Enflasyon rakamları açıklandı... 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’den ilk yorum: “Yüzümüz gülüyor” Enflasyon rakamları açıklandı... 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’den ilk yorum: “Yüzümüz gülüyor”
Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza
Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarına tepki: Kirli eller asla affedilmez Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarına tepki: Kirli eller asla affedilmez
Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü
İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı
DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası
İstanbul'da zam yağmuru devam ediyor: Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi İstanbul'da zam yağmuru devam ediyor: Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi
Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler
ABD ve terör örgütü YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim ABD ve terör örgütü YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim
Yıldız Tilbe İzmir'in kara listesinde! Yıldız Tilbe İzmir'in kara listesinde!
Bu yıl 4 büyükler transferde 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı Bu yıl 4 büyükler transferde 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 09:18:07 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 11:59:03

Çocuklarda omuz asimetrisine dikkat!

Prof. Dr. Aydoğan, "Ebeveynler çocuklarında omuz asimetrisi ve kürek kemiklerinin çıkık olduğunu gördüklerinde skolyoz olabileceğini akıllarına getirmeli ve bir hekime başvurmalıdır." dedi.

Emsey Hospital İleri Omurga Cerrahi Ünitesi Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen ve genellikle çocuklarda görülen omurganın 10 dereceden fazla eğilmesi olarak bilinen skolyozun hamilelik döneminde daha çok arttığını belirtti.

Skolyozun önden arkaya doğru bakıldığında asimetrik durum ile eğriliğin aile ve kişi tarafından fark edilebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anne karnından itibaren, kas hastalığı veya sinirsel hastalıklar gibi faktörler tüm skolyoz vakalarının yüzde 15'ni kapsamaktadır. Skolyozun yüzde 85'inin sebebi bilinmemektedir. Başlama yaşları göz önünde tutulduğunda 10 yaşından önce erken başlayan, 10 yaşından sonra başlayanlara geç başlayan skolyoz adını veriyoruz. En sık görülen şekli ergenlik döneminde görülen sebebi bilinmeyen skolyozdur. Kız çocukları için 9-11 yaş, erkek çocukları içinse 12-14 yaş arasında görülmektedir. Genellikle eğrilik hastaya sırtından bakıldığında fark edilebildiği gibi özellikle bel bölgesine yerleşen eğrilikler daha dikkatli muayene gerektirmektedir. Çocuklarınıza daha dikkatli bakın. Ebeveynler çocuklarında gördükleri omuz asimetrisi, kürek kemiklerinin çıkık olması, kalçanın bir tarafının yüksekte durması veya daha belirgin olması, her iki tarafta kollar ve gövde arası mesafenin eşit olmaması, çocukların kalçalarından 10 derece öne eğildiklerinde kaburganın bir tarafa daha yüksek ve çıkıntılı durduğunu gördüklerinde skolyoz olabileceğini akıllarına getirmeli ve bir hekime başvurmalıdır."

Gerdirme yöntemi ve esnek skolyoz tedavisi

Aydoğan, Emsey Hospital İleri Ormurga Cerrahi Ünitesi'nde 2 yıldır uygulanan ve tedavide çok başarılı sonuçlar aldıkları gerdirme yöntemi (ipli skolyoz ameliyatı) ile esnek skolyoz tedavisinin American Food and Drug Administration (FDA) tarafından onaylandığını ve skolyozda etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiğini vurguladı.

İple gerdirme yöntemiyle omurga sabitlenmeye gerek kalmadan eğriliğin düzeltilmesine imkan sağlanabildiğini anlatan Aydoğan, bu yöntem ile çocuklarda büyüme, boy uzaması gibi durumların engellenmediğini kaydetti.

Skolyozun tedavi edilmediği takdirde ve 70 derece eğriliğin üzerindeyse ileriki yaşlarda akciğer ve kalp fonksiyonlarının etkilenmesine, efor kapasitesinin düşmesine sebebiyet verebildiğini belirten Aydoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sırt bölgesi skolyoz eğriliklerinde 40 derecenin üzerinde tedavi edilmediği takdirde yılda 1 derece, bel bölgesi eğriliklerde o bölgede hareket daha yoğun yaşandığı için 35 derecelik eğrilikler yılda yarım veya 1 derece ilerleyebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen bayanlarda hamilelik sürecinde bu eğrilik yılda 2 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu durumda 13 yaşında 40 derece eğikliğe sahip bir çocuk 50 yaşına geldiğinde 90 derece skolyoza sahip bir kişi oluyor. 20 derece skolyozu olan bir hastaya cerrahi müdahale yapılmadan hasta gözlem altında tutulmaktadır. 20-45 derece eğikliğe sahip hastalar kişiye özel hazırlanmış korse tedavisine alınarak süreci takip ediliyor. 45 derecenin üzerinde eğikliğe sahip hastalarda cerrahi yöntem gündeme gelmektedir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ