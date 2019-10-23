'Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyoruz'

  • Bist 100
    99154.2
  • Dolar
    5,7724
  • Euro
    6,4166
  • Altın
    277,0080
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak
Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu
Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek
Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı
İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı
Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı
ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor
Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor
Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler
Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini bekliyor Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde
Şarkıcı Alya kimdir? Popçu Alya kaç yaşında? Şarkıcı Alya kimdir? Popçu Alya kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:36:57 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:37:36

'Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyoruz'

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 kornea ve 60 kemik iliği nakliyle, bu alanda Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında bulunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 kornea ve 60 kemik iliği nakliyle, bu alanda Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında bulunuyor.

Hastane bünyesinde kurulan özel ekip, Antalya, Karaman, Burdur ve Isparta gibi yakın illerde beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarını başarılı bir şekilde alarak nakillerini yapıyor.

Hastanenin başhekimi ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli çalışmalarına, 2002'de gerçekleştirdikleri böbrek nakliyle başladıklarını, 2012'deki karaciğer nakliyle de Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu söyledi.

Çevre illerden de hastalar geliyor

Bölgedeki en kapsamlı organ nakli merkezinin Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde olduğunu dile getiren Küçükkartallar, şöyle konuştu:

"Hastanemizde böbrek, karaciğer, kornea ve kemik iliği gibi birçok nakli yapabiliyoruz. Hem canlıdan hem de kadavradan nakil olmak üzere bin civarında nakil gerçekleştirdik. Bu kapsamda 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 civarında kornea ve 60 kemik iliği nakli yaptık. Bunun yanında kornea naklinde de Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktayız. Hastanemiz bu anlamda Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyor. Yalnızca Konya'dan değil, Antalya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Niğde hatta Ankara gibi çevre illerden hastalar buraya geliyor."

"Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var"

Küçükkartallar, Konya ve çevresinde güzel işler başardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk karaciğer naklimizi Edirne'den gelen bir hastamıza yapmıştık. Nakil sayımızı yeterli görmüyoruz ve bu sayıyı giderek artırmayı hedefliyoruz çünkü Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var. Ekibimizi güçlendirerek bu alanda çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin, hastaların ihtiyacını karşılayamadığını görüyoruz. Bu merkezlerin sayısının da artması gerekiyor. Yine insanların organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tüm toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ