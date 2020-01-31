Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.

Koca, "Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." diyen Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı." dedi.

Koca, seyahat kısıtlamasına ilişkin, "Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik." diye konuştu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması

- Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadı.

- 13 Ocak itibariyle tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık. Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum.

- Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik.

- Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli