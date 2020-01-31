Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması

  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9827
  • Euro
    6,6315
  • Altın
    303,8080
İstanbul
13 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mardin'de 7 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü belirlendi Mardin'de 7 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü belirlendi
Gerçeği öğrenince soluğu karakolda aldı! Beraber olduğu kadın meğerse... Gerçeği öğrenince soluğu karakolda aldı! Beraber olduğu kadın meğerse...
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Birleşik Krallık, yeni dönemde önemli fırsatlar oluşturacak Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Birleşik Krallık, yeni dönemde önemli fırsatlar oluşturacak
Lübnan'dan Trump'ın planına karşı 'Arap Barış Girişimi' vurgusu Lübnan'dan Trump'ın planına karşı 'Arap Barış Girişimi' vurgusu
İran koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu İran koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM
Polonya ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor Polonya ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor
Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç duyurusu Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç duyurusu
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Trabzonspor, Guilherme'nin detayları KAP'a bildirdi Trabzonspor, Guilherme'nin detayları KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiraladı Beşiktaş Kevin Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiraladı
Galatasaray, Luyindama ile Nagatamo'nun sözleşmesi askıya aldı Galatasaray, Luyindama ile Nagatamo'nun sözleşmesi askıya aldı
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor
MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor
İHH, geçen yıl Suriye'de 700 bin kişiye yardım ulaştırdı İHH, geçen yıl Suriye'de 700 bin kişiye yardım ulaştırdı
Başkan Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
BÜ'de Afrin programında çıkan olayın davasında karar BÜ'de Afrin programında çıkan olayın davasında karar
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı
Frankfurt otomobil fuarı tarih oldu Frankfurt otomobil fuarı tarih oldu
Uygulayıcı yapımcı ve format satıcısı Robin Saban'dan Hollywood eleştirisi Uygulayıcı yapımcı ve format satıcısı Robin Saban'dan Hollywood eleştirisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ocak 2020 Cuma 18:20:06 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 19:10:20

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı. Fahrettin Koca: "Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı." dedi.

Koca, "Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar herhangi bir yeni koronavirüs hastamız asla olmadı." diyen Koca, "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı." dedi.

Koca, seyahat kısıtlamasına ilişkin, "Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik." diye konuştu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması

- Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadı.

- 13 Ocak itibariyle tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık. Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum.

- Şu ana kadar herhangi bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bu konuda yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesinde iki hastamızın sonuçları negatif çıktı ve o iki hastamızı taburcu ettik.

- Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli

Bakan koca Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Karantina odalarımızı, devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulans sistemimi bu dönemde hızla devreye soktuk. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı.

Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir durum olduğunu ifade etti. Özellikle seyahat kısıtlamalarının olmaması yönünde uyardı. Daha çok sağlık alanında adımların atılması konusunda öneri sundu.

13 Ocak itibari ile tedbirlerimizi hızla almaya başladık. Öncelikle bulaşıcı hastalıklar merkezimiz ve diğer kurumlarımız tedbirleri aldı. Bu konuda bilgili olan hocalarımızla bilim kurulu oluşturduk.

Bilim kurulu rehber oluşturdu. Nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bilgilerden bulunuyor. Bakanlık olarak şeffaf bir şekilde Bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle belirli aralıklarla bilgilendirmeleri yapacağız. Bakanlığın bilgilendirmesi dışında sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor.
Özellikle bizim bu dönemde daha çok önemsediğimiz, kaynağı Çin olan ve bu güne kadar görülen vakaların %99 Çin'den yayıldığı için oranın vatandaşlarıyla temas halinde bulunduktan sonra kusma, mide bulantısı ateş gibi durumlarda hastanelere başvurmasını istiyoruz.

Seyahat kısıtlaması yok. Bu hastalığın yayıldığı bölgelere seyahatin yapılmaması için uyarıldı.

Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz? diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi. Çok hassas davrandığımız için yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bu zamana kadar numune aldığımız hasta sayısı 70 oldu ve aralarından hiçbirinde pozitif bir sonuç çıkmadı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ