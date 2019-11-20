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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:09:43 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:10:49

'Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası'

Prof. Dr. Meral Gülhan, "Dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası. Hastalık, yüzde 90 oranında sigara tüketiminden kaynaklanıyor." dedi.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan, dünyada 384 milyon KOAH hastası bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası. Hastalık, yüzde 90 oranında sigara tüketiminden kaynaklanıyor." dedi.

Gülhan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesince 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığını Tanıyın" konulu konferansta sunum yaptı.

KOAH'ın çok yaygın görülen bir hastalık olmasına karşın bu yaygınlığına paralel ölçüde tanınır bir hastalık olmadığını belirten Gülhan, kanser, zatürre gibi sık görülen hastalıkların toplumda çok iyi bilindiğini ancak KOAH'ın yeterince tanınmadığına işaret etti.

Hastalığın daha fazla tanınması için 20 Kasım'ın Dünya KOAH Günü ilan edildiğini hatırlatan Gülhan, bugün sayesinde KOAH'ın dünyada her yıl daha fazla kişi tarafından bilinmesinin hedeflendiğini aktardı.

KOAH'ın, dünyada üçüncü en sık görülen ölüm nedeni olduğuna değinen Gülhan, "Dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası. KOAH'ın bir özelliği, ileri yaşta ortaya çıkan ve erkeklerde daha sık görülen bir hastalık olması. Hastalığın gelişmesi için kişinin uzun süre sigara dumanına maruz kalması gerekiyor. Erkekler gerek sigara tüketimi, gerekse mesleki olarak gaz ve tozları daha fazla soluduğu için daha fazla görülüyor. Hastalık, yüzde 90 oranında sigara tüketiminden kaynaklanıyor." diye konuştu.

KOAH'ın son derece yaygın olmasına karşın Türkiye'de her 10 KOAH hastasından ikisine teşhis konulabildiğini vurgulayan Gülhan, şunları söyledi:

"Sık görülmesine rağmen birçok KOAH hastası, hasta olduğunun farkında değil. Ülkemizde her 10 hastanın 2'si, yani yüzde 20 oranında kişi KOAH tanısı almış durumda. Yüz binlerce KOAH hastası, hasta olduğunun farkında değil. Yılda 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle öldüğü bilinmekte. Dünyada en sık görülen 3'üncü ölüm nedeni. Tüm ölümlerin yüzde 6'sından sorumlu. Binlerce hastalık olduğunu düşünürsek, yüzde 6 daha anlamlı hale geliyor. Ülkemizde de solunum hastalıkları 3'üncü ölüm nedeni. Bunun yarıdan fazlasına KOAH hastalığı neden olmakta. Bu nedenle KOAH ülkemizde ve dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu. Buna karşın toplum yeterli bilgiye sahip değil."

(AA)

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