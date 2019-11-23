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23 Kasım 2019 Cumartesi 12:38:48 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:39:16

Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Yılmaz "Türkiye’de 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor. Bunlar hipertansiyon, sigara veya strese bağlı ani tansiyon yüksekliği gibi sebeplerdir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, anevrizmanın beyni besleyen ana atardamarlarda damar duvarının zayıf olduğu bölgeden gelişen balonlaşmayı ifade ettiğini, anevrizmaya bağlı gelişen beyin kanamasının hastanın hayatını tehdit ettiğini belirtti. 

Anevrizmanın geliştiği damar duvarının normal damar duvarına göre çok daha ince olduğunu ve en ince olduğu yerden patlayarak beyin kanamasına sebebiyet verdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anevrizma genellikle 30-40 yaş üstü kişilerde görülür. Beyin anevrizmaları, fibromüsküler displazi, serebral arterit veya arter diseksiyonu gibi diğer kan damarı bozuklukları ile ilişkili olabilir, ancak bunlar çok anevrizma oluşumundaki nadir sebeplerdir. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 5’inde anevrizma olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de toplam 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin ediliyor. Anevrizmanın patlayıp kanama ihtimalini arttıran faktörler vardır. Bunlar hipertansiyon, sigara kullanımı veya strese bağlı ani tansiyon yüksekliği gibi sebeplerdir. Ülkemizde yıllık anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren kişi sayısı 10 bin civarındadır. Yani anevrizması olan bir kişinin, anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçirme ihtimali yıllık yüzde 3-4 düzeyindedir."

(AA)

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