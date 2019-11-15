Türkiye, anne bebek ölümlerini sıfıra indirmeye odaklanacak

Türkiye, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yılında düzenlenen Nairobi Zirvesi'nde, anne bebek ölümlerinin azaltılmasında elde ettiği başarıyı vurgulayarak, bundan sonra da önlenebilir anne bebek ölümlerini sıfıra indirme hedefine odaklanacağını taahhüt etti.

Mısır'da 1994'te düzenlenen ICPD Zirvesi'nin 25'inci yılı vesilesiyle Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen "ICPD25 Nairobi Zirvesi"ne katılan 163 ülke, uluslararası mutabakatla kararlaştırılan tüm hedeflere ulaşmak için belirlediği taahhütleri açıkladı.

Türkiye'nin taahhütlerini açıklayan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç, "Taahhütlerimizi hazırlarken fark ettik ki, politika seçeneklerinin çoğu ulusal bağlamımıza uygun ve sürdürülebilir seçenekler. Bu nedenle tereddüt etmeden kolayca seçim yapabileceğimizi gördük ve içlerinden en önemlisini, insanla ve onun en temel hakkıyla, 'yaşam hakkı' ile ilgili olanını seçtik. Yaşam hakkı, şüphesiz her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda amaç edindiği taahhütleri yerine getiren başarılı ülkelerden biri olduğunun altını çizen Keskinkılıç, "Türkiye, 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' adı verilen sağlık reformu girişimiyle sağlık sistemini yeniden tasarladı. Sonuç olarak anne ölüm oranı sadece 13 yılda 64'ten 15'in altına düştü." diye konuştu.

Türkiye'nin taahhütü, önlenebilir anne bebek ölümlerine sıfır tolerans



Keskinkılıç, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, anne ölümlerinin yüzde 40'ının önlenebilir olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Türkiye'nin güçlü ve dirençli sağlık sisteminin önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını kaybeden annelerin hayatını kurtarması hayal değildir. Elbette kolay olmayacak, ne zaman yolun sonuna yaklaşılsa işler daha da zorlaşır ancak bunu başarabiliriz ve başarmalıyız."

Türkiye'nin önlenebilir anne ve bebek ölümlerinde sıfır tolerans hedefinin resmi stratejik plan ve programlarda ele alınacağını, bunun hastane yöneticileri ve hekimler için performans kriteri olarak belirleneceğini belirten Keskinkılıç, şunları kaydetti:

"Önlenebilir anne ölümlerini sıfıra indirme hedefine ulaşmak için evrensel sağlık güvencesi programı kapsamında, kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelere de tam mali ve hizmet desteği sağlanacak. Suriyeli misafirlerimizi, kendi vatandaşlarımızdan ayırt etmedik. Bu destek, elbette Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan 4 milyon Suriyeli misafirimizi de kapsayacak."

ICPD Nairobi Zirvesi sona erdi



"Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yılında Nairobi Zirvesi: Süreci Hızlandırmak" temasıyla 3 gün düzenlenen zirve sona erdi.

Üst düzey hükümet yetkilileri, uzmanlar, dini liderler, aktivistler, gençler, iş insanları, uluslararası finans kurumları, engellilerin katılımıyla 163 ülkeden hükümet, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı zirveye, Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa'nın yanı sıra aralarında kamu görevlilerinin, UNFPA yetkililerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin ve gazetecilerin bulunduğu 20 kişilik heyet katıldı.

Türk heyetindeki katılımcılar, cinsiyete dayalı şiddeti önlemek, üreme sağlığı ve hakları konuları başta olmak üzere, tüm alanlarda kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi konularının ele alındığı zirve kapsamında çeşitli panel ve faaliyetlerde yer aldı.

Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın, riskli veya istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, üreme sağlığı ve kadının güçlenmesi alanlarındaki çalışmaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından ödüle layık görüldü.

Kahire'de 1994'te yapılan IPCD Zirvesi'nde açıklanan taahhütlerin ne kadarının hayata geçirildiğinin de ele alındığı ICPD25 Nairobi Zirvesine katılan ülkeler, önlenebilir anne ölümlerini sonlandırma, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konularında ihtiyaçları karşılama yönünde bin 200'ü aşkın yeni taahhütte bulundu.

(AA)