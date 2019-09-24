Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor

  • Bist 100
    101883
  • Dolar
    5,6854
  • Euro
    6,2570
  • Altın
    277,8910
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta başkanlık için ilk aday Hürser Tekinoktay Beşiktaş'ta başkanlık için ilk aday Hürser Tekinoktay
Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı
Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi
Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı
H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli? Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli?
Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek? Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?
Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi Loris Karius performansıyla kendini affettirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 14:57:18 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:58:06

Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2020 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastane, Trakya'nın "tek şehir hastanesi" olma özelliği taşıyor. 

Hastanenin faaliyete geçmesiyle sağlık turizminin hareketlenmesi ve bölge halkının tüm sağlık ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini ve 2020 yılında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Hastanede birçok servis olacağını ve hastaların tüm sorunlarına çözüm aranacağını anlatan Becerir, şöyle konuştu:

"Hastanemiz 130 dönümde, 157 bin metrekare kapalı alanda inşa ediliyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 560 yatak olacak. Bunların 150'si yoğun bakım, geri kalanları servis yatağı olarak hizmet verecek. 16 ameliyathane ve içerisinde pek çok hizmet veren alan bulunacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi, kardiyovasküler cerrahiden, radyasyon onkolojisine, pozitron emisyon tomografisiden (PET-CT), nükleer tıbba, üremeye yardımcı teknolojilerden her alana kadar hizmet verecek bir hastane olacak."

Becerir, şehir hastanesinin çok güzel bir konumda yapıldığını vurgulayarak, "Çorlu'daki hastanemiz 56 bin metrekare kapalı alana kurulu. Bu, onun 3 katı büyüklüğünde devasal bir hastane olacak. Bu bölge için çok önemli. Ulaşımı kolay. Çevre yolunun ve şehrin hemen dibinde konumlandırılması çok güzel." dedi.

"Haziran 2020'de açılması planlanıyor"

Hastanede helikopter iniş alanları olacağı bilgisini veren Becerir, vatandaşlara her türlü ulaşım yoluyla hizmet verileceğini dile getirdi.

Becerir, şehir hastanesine gelen bir hastanın başka bir hastaneye sevk edilmeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hastanenin kaba inşaatı bitmek üzere. Kasım ayında Allah nasip ederse kazanlarını devreye alacaklar. Haziran 2020'de de açılması planlanıyor. Yaklaşık 2 bin araçlık otoparkı var. Bunun bin 200'ü kapalı otopark. Bölgeye güçlü hizmet etmesi planlanan bir hastane olacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi yüksek teknolojiyle geliyor. İçindeki cihazlar yeni ve son model olacak. Sadece Trakya'ya İstanbul'a değil, yurt dışına Balkanlara da sağlık turizmi kapsamında hizmet vermesi hedefleniyor. Sağlık Müdürlüğü olarak hastanelerimizi sağlık turizmine hazırlıyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ