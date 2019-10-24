Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demir: Her 18 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konuyor

  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7627
  • Euro
    6,4004
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi' 'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi'
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış
PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi
Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu
Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler?
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti
Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler
Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu
FETÖ'cülerin algı operasyonuna RTÜK Başkanı'ndan sert çıkış! FETÖ'cülerin algı operasyonuna RTÜK Başkanı'ndan sert çıkış!
Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik eski eşi kimdir? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik eski eşi kimdir?
"Number one" İbrahim Okur için istenen ceza açıklandı "Number one" İbrahim Okur için istenen ceza açıklandı
MSB duyurdu: Resulayn'daki unsurlarımıza teröristler saldırdı MSB duyurdu: Resulayn'daki unsurlarımıza teröristler saldırdı
Stoltenberg: NATO'dan Suriye'de rol üstlenmesi için talep olmadı Stoltenberg: NATO'dan Suriye'de rol üstlenmesi için talep olmadı
26. Dönem POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? POMEM başvuru şartları neler? 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? POMEM başvuru şartları neler?
Devlet Bahçeli: 84'ü söylersem 85'in heyecanı kalmayacak Devlet Bahçeli: 84'ü söylersem 85'in heyecanı kalmayacak
'Türkiye'ye inanıyoruz uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız' 'Türkiye'ye inanıyoruz uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız'
Kaymakamlık kursu kura sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık kursu kurası çekildi mi? Kaymakamlık kursu kura sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık kursu kurası çekildi mi?
Bakan Kasapoğlu: Sporu tabana yaymada ihtiyacımız olan anne baba ve öğretmenleri de dahil etmek Bakan Kasapoğlu: Sporu tabana yaymada ihtiyacımız olan anne baba ve öğretmenleri de dahil etmek
Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ni uyardı: Tutuşmayın! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ni uyardı: Tutuşmayın!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 15:08:52 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:09:38

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demir: Her 18 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konuyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demir, "Geçen yıl 2 milyondan fazla kişi meme kanseri tanısı aldı. Dünyada her 18 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demir,  "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de her 8-10 kadından birini etkileyen, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu söyledi. 

Geçen yıl 2 milyondan fazla kişinin meme kanseri tanısı aldığını ifade eden Demir, "Dünyada her 18 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır." bilgisini verdi.

Demir, meme kanserinde ailede meme kanseri öyküsü olması, emzirmeme, adet döneminin erken başlaması, geç menopozun önemli risk faktörleri olduğunun altını çizerek, obezite, fiziksel inaktivite ve alkol kullanımının da önlenebilir etmenler olduğunu vurguladı.

Meme kanserinin, memede kitle, ağrı veya meme cildinde değişiklikler ile bulgu verdiğini ya da mamografi ve meme ultrasonu gibi görüntülemelerde saptandığını anlatan Demir, hastalarda mutlaka meme muayenesi, görüntüleme ve iğne biyopsisi ile tanının doğrulanması gerektiğinin aktardı.

Uygun hastalarda, hastalık yaygınlığı ve metastaz taraması için tomografi, sintigrafi veya PETBT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılabildiğini dile getiren Demir, metastatik hastalıkta ise yayılım olan bölgelere göre kemik ağrısı, halsizlik, nefes darlığı gibi yakınmalarla karşılaşıldığına işaret etti.

"İleri evre meme kanseri de tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Prof. Dr. Demir, meme kanserinin, memede sınırlı veya meme ile beraber aynı taraftaysa bölgesel, koltuk altı lenf nodlarında sınırlı ise erken evre hastalık olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Erken evre hastalarda tedavinin temel bir parçası olarak, meme koruyucu cerrahiler ön planda olmak üzere cerrahi uygulaması yapıldığına değinen Demir, hastaya göre değişmekle birlikte hormonal tedavi ve kemoterapi uygulandığını, ayrıca kimi hastalara hedefe yönelik tedavilerin yapıldığını anlattı.

Kanserin, meme ve bölgesel lenf nodüllerinin dışına çıkmışsa ileri evre veya metastatik hastalık olarak kabul edildiğini kaydeden Demir, şu bilgileri verdi:

"İleri evre meme kanseri de tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastaların yaşam kalitesini bozmadan tanı anından itibaren psikososyal destek ile beraber yaşamlarını uzatmak temel amaçtır.

Hormon reseptörleri pozitif metastatik meme kanserinde, özel durumlar dışında, hormonal tedaviler ön planda düşünülmektedir. Bu hasta grubunda hormonal tedaviye eklenen yeni tedavi yaklaşımlarıyla yaşam süreleri uzamış ve yaşam kalitesi artmıştır. Bu yeni ilaçlar yakın zamanda ülkemizde de ruhsat almıştır. Meme kanserinde bir alt grup olan üçlü negatif meme kanserinde kemoterapi asıl ve başarılı tedavi iken, bu grupta hastaların bir kısmında son dönemde immünoterapiler önemli etkinlik göstermiş ve uluslararası onay almıştır."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ