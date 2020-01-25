Tembellik değil, kronik yorgunluk sendromu olabilir

Kimileri için çok tanıdık olan bu durum bazıları için tembellik olarak yorumlansa da bu tablo kronik yorgunluk sendromundan başkası değildir. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, “Kronik yorgunluk sendromunun teşhisinde kullanılan 2 önemli soru vardır. Birincisi herhangi bir fiziksel aktivite sonucunda oluşup oluşmadığı, ikincisi ise 6 aydan beri devam ediyor olmasıdır. Bu noktada hastalığın dinlenerek geçmemesi de belirleyici bir rol üstlenir. Bu noktada eğer fizyolojik bir yorgunluk için başka, hastalığa bağlı gelişen yorgunluk için başka, kronik yorgunluk sendromu için başka tedavi yöntemleri izlenmelidir” dedi.

Kurtulmak mümkün

Yorgunluğun nedeni tedavinin kişiye göre düzenlenmesini sağlar. Eğer sorun fizikselse iyi bir uyku önemlidir. Sorun kansızlık, troit veya viral enfeksiyonlara bağlıysa buna yönelik yol izlenir. Ancak kronik ise psikolojik temelli nedenler araştırılır.