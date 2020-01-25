Tembellik değil, kronik yorgunluk sendromu olabilir

  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    297,9050
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB ve Genelkurmayda arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu MSB ve Genelkurmayda arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu
İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ
AB'den Elazığ'daki deprem için 'dayanışma' mesajları geldi AB'den Elazığ'daki deprem için 'dayanışma' mesajları geldi
Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor
Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5' Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi
RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı
Trabzonspor son teklifini sunacak Trabzonspor son teklifini sunacak
Türkiye, Elazığ ve Malatya'da can kaybına neden olan deprem için seferber oldu Türkiye, Elazığ ve Malatya'da can kaybına neden olan deprem için seferber oldu
Galatasaray'da yaşananların perde arkası Galatasaray'da yaşananların perde arkası
Ruslar Emre Belözoğlu'na hayran kaldı Ruslar Emre Belözoğlu'na hayran kaldı
Anadolu Efes deplasmanda gücünü gösterdi Anadolu Efes deplasmanda gücünü gösterdi
Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı
Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi
Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok
Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir
Başkan Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması: Kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır Başkan Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması: Kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır
Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu
Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya çevre illerden destek ekipler gönderildi Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya çevre illerden destek ekipler gönderildi
TFF ve kulüplerden deprem için geçmiş olsun mesajları TFF ve kulüplerden deprem için geçmiş olsun mesajları
BTK'dan son dakika Elazığ açıklaması: Tüm görüşmeler ve internet ücretsiz BTK'dan son dakika Elazığ açıklaması: Tüm görüşmeler ve internet ücretsiz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 21:58:10

Tembellik değil, kronik yorgunluk sendromu olabilir

Saatlerce dinlenmiş olmak, hiçbir şey yapmazken bile sürekli aynı duyguyu hissetmek üstelik aylarca

Kimileri için çok tanıdık olan bu durum bazıları için tembellik olarak yorumlansa da bu tablo kronik yorgunluk sendromundan başkası değildir. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, “Kronik yorgunluk sendromunun teşhisinde kullanılan 2 önemli soru vardır. Birincisi herhangi bir fiziksel aktivite sonucunda oluşup oluşmadığı, ikincisi ise 6 aydan beri devam ediyor olmasıdır. Bu noktada hastalığın dinlenerek geçmemesi de belirleyici bir rol üstlenir. Bu noktada eğer fizyolojik bir yorgunluk için başka, hastalığa bağlı gelişen yorgunluk için başka, kronik yorgunluk sendromu için başka tedavi yöntemleri izlenmelidir” dedi. 

Kurtulmak mümkün  

Yorgunluğun nedeni tedavinin kişiye göre düzenlenmesini sağlar. Eğer sorun fizikselse iyi bir uyku önemlidir. Sorun kansızlık, troit veya viral enfeksiyonlara bağlıysa buna yönelik yol izlenir. Ancak kronik ise psikolojik temelli nedenler araştırılır.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ