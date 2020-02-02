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02 Şubat 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:55:44

Telefonla çok zaman geçirenleri bekleyen tehlike: Göz kanseri

Teknoloji hayatımıza yeni bir kanseri daha dahil etti. Bilgisayar ve telefon ekranına uzun süre bakılmamasını öneren uzmanlar, Radyasyona maruz kalan gözlerde zaman içerisinde göz kanseri oluşabilir diyor.

Teknoloji hayatımızı büyük ölçüde rahatlatırken aşırı kullanımda olumsuz durumlara da yol açabiliyor. Bilgisayar ve telefon ekranlarının kullanımına bağlı olarak radyasyona maruz kalan gözlerde zaman içerisinde göz kanseri oluşabileceğini vurgulayan Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, “Göz çevresinde yer alan dokularda, göz içinde, göz kapağında, retinada kötü huylu tümörlerin yarattığı sağlık problemi göz kanseri olarak adlandırılır. Daha çok göze rengini veren ve gözü besleyen hücrelerde rastlanılan göz kanseri, çevre dokularda da meydana gelebilir. Her ne kadar gözde oluşan tümörlerin yüzde 90’ı iyi huylu olsa da çeşitli nedenlere bağlı olarak önemli bir risk oluşturabilirler.

SİNSİCE İLERLİYOR 

Göz sağlığıyla ilgili yeteri kadar farkındalığa sahip olmadığımız için çoğu zaman doktor muayenesini önemsemiyoruz. Kendimizde gözlemlediğimiz belirtileri dikkate almıyor ve sorun yaratabileceğini düşünmüyoruz. Ancak göz kanseri oldukça sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve uzun süre muayene edilmediğinde fark edilmeyebilir. Bunun önüne geçebilmenin en kolay yolu ise düzenli göz muayenesi yaptırmak ve kendimizde gözlemlediğimiz belirtileri dikkate almaktır.

NEDENİ RADYASYON

Göz kanserine sebep olan birçok farklı sebep vardır. Ancak göz kanserinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken sıklıkla maruz kaldığımız radyasyondur. Bilgisayar, telefon, televizyon kullanımının artmasıyla birlikte radyasyona bağlı sağlık sorunları da artış gösteriyor. Bu sağlık sorunlarının başında gelen göz kanseri, gün içinde sıklıkla maruz kalınan radyasyon sebebiyle daha fazla rastlanmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra; Çok yüksek oranda radyasyona maruz kalma, sigara ve alkol tüketimi, genetik miras ve yatkınlık, ultraviyole ışınları sebebiyle göz çevresindeki hücrelerin zarar görmesi de göz kanserinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

TEDAViSi NASIL YAPILIR?

Göz kanseriyle lgili bir tedavi planı çıkarılırken hastanın yaşı, genel sağlık durumu, hastalığın boyutu ve evresi belirleyici bir rol üstlenir. Eğer hastalık ilk aşamada ise genel olarak tercih edilen yöntem lazer tedavisidir. Lazer tedavisinin yeterli gelmeyeceği durumlarda hastaya daha çok proton tedavisi uygulanır. İlerlemiş vakalarda ise radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulanabilir. 

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