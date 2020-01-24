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24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:22:04

Tedavi edilmeyen grip felç ediyor

Grip ve soğuk algınlığını hafife alıyoruz, hatta doktora gitmeden ilaçlarla geçiştiriyoruz. Ancak uzmanlar uyardı: Viral enfeksiyonlar beyin iltihabına neden olur, hatta felce yol açabilir. 

Günlük koşuşturmacalar, hayat telaşı derken vücudumuzun sesine kulak tıkıyoruz. Aslında unutkanlık, zihinsel bulanıklık, görme ya da işitme zorlukları ve en önemlisi haftalarca süren grip gibi önemsemediğimiz sorunlar ‘beyin iltihaplanması’nın belirtileri olabilir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Ünal “Beyin vücudumuzun en önemli organlarından birisidir. Bu nedenle en küçük bir anormallik bile büyük sorunlara neden olabilir. Beyinde görülen problemlerden biri de ‘ensefalit’tir. Menenjit halk arasında daha yaygın bilinirken, ensefalit yani beyin iltihabı daha az bilinmektedir. Beyin iltihabına virüs, bakteri, mantar gibi birçok mikroorganizma sebep olabilir. Viral enfeksiyonlar ise bunların içinde en sık görülenidir. Dudak çevresinde uçuğa neden olan Herpes virüsü, sivrisinek ısırığı sonrası bulaşabilen virüsler, kuduz virüsü, kabakulak, kızamıkçık gibi çocukluk çağı virüsleri beyin iltihabına yol açabilir. Soğuk algınlığı 100'den fazla farklı virüsün sebep olabileceği bir hastalık iken, grip influenza isimli virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Grip genellikle yeterli sıvı alımı ve dinlenmeyle kendiliğinden geçer. Ancak hastalığı ağır geçiren kişilerde ve tedavi edilmeyen durumlarda beyin iltihabı gibi sonuçlar doğurabilir” dedi. 

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA 

Hastalığın belirtileri, beyinde etkilediği bölgelere ve enfeksiyonun şiddetine göre değişkenlik gösterir. Kırgınlık, halsizlik, yorgunluk gibi haftalar süren soğuk algınlığı, zayıflık, kişilik değişiklikleri, unutkanlık, zihinsel melekelerde yavaşlama, koordinasyon eksikliği, konuşma, görme veya işitme bozuklukları ile felç gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Daha ağır seyreden vakalarda solunum bozukluğu, koma ve ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Genel olarak küçük çocuklar ve yaşlı insanlar hastalık konusunda daha risklidirler. Özellikle hafif belirtileri olan hastalarda tanı koymak ve tedaviye başlamak güçtür. 
Beyin iltihabına karşı ilaç alınmalı

Beyin iltihabının birçok sebebi olduğu için tek tip tedavisi yoktur. Hafif geçirilen vakalarda genellikle yatak istirahati, yeterli sıvı alımı ve ateş düşürücü/ağrı kesici ilaçlar verilir. Daha ağır vakalarda ise hastanın sara nöbeti geçirmemesi, beyin ödemi gelişmemesi ve solunumunun devamı açısından yoğun bakım takibi gerekir. Bu tedavilerin dışında beyin iltihabına yol açan etkene karşı ilaçlar verilir. Beyin iltihabına en sık sebep virüsler olduğu için bahsi geçen tedavilerin yanına genellikle anti-viral ilaç tedavisi eklenir. Tanı koymak amacıyla yapılan beyin biyopsisi ve beyin ödemi gelişmesi durumunda ilaç tedavisine cerrahi eklenebilir

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