TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Toplum sigaradan uzaklaşsa yüzde 40 daha sağlıklı hale geleceğiz. Bu yüzden sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir." dedi.

Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ölümlerin yaklaşık yüzde 50'sinin kardiyovasküler hastalıklar veya kanser nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, bu hastalıkların yüzde 70'ine ise sigaranın neden olduğunu ifade etti.

Yediyıldız, "Toplum sigaradan uzaklaşsa yaklaşık yüzde 40 oranında daha sağlıklı hale geleceğiz. Bu yüzden sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir." diye konuştu.

Sigarayla mücadelenin önemine değinen Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çok hassas ve kararlı olduğunu kaydetti.

Nargilenin de zararlı olduğuna işaret eden Yediyıldız, "İnsanlar, 'Ben sigara içmiyorum, nargile içiyorum' diyerek geçiştiriyor. Bir saatlik nargile 5 paket sigaraya bedeldir. İçerken ona göre düşünmek lazım. Akciğerin çok daha ilerisine gittiği için hastalığı daha hızlı ve şiddetli yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik sigarayla mücadeleye vurgu yapan Yediyıldız, şunları söyledi:

"Elektronik sigara için 'Sigaradaki kanserojen maddeyi çıkardık, yerine yalnızca bağımlılık yapan nikotini koyduk. İnsanlar nikotini içiyor, kanserden uzak kalıyor.' diyorlar. Öyle değil, bizim insanımız sigaranın yasak olduğu yerde elektronik, yasak olmadığı yerde normal sigarayı içiyor."

Elektronik sigaranın, nikotin ve aromatik buhar verdiğini anlatan Yediyıldız, bağımlılık yapan ve zararlı olan maddenin nikotin olduğunu belirtti.

Elektronik sigaranın, zararsız olduğunun düşünüldüğünü ve çok fazla kullanıldığını vurgulayan Yediyıldız, "Yaklaşık 300 elektronik sigara markası var ve bunların internet üzerinden de satış yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda talimat verdi. Elektronik sigaranın ithali artık yasak. Sigarayla ne kadar mücadele etsek, ne kadar kavga etsek, ne kadar üzerine gitsek azdır. Çünkü sigara dünyadaki ve Türkiye'deki ölümlerin yüzde 40 sebebidir." diye konuştu.

(AA)