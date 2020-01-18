18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 21:46:52
Tatlı ve içeceklerinize tarçın katın
Tarçın yapısında bulunan antioksidan maddeler ve fenolik bileşikler sayesinde vücuda olumlu faydaları bulunan bir besin.
İçeriğindeki sinnamil aldehit ile de hücrelerin glikoz kullanımını arttırıyor. Bu sayede kan şekerinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Kan şekerinizi dengelemek ve tatlı isteğinizin önüne geçmek için sütlaç gibi tatlılarınızın üzerine ara öğün olarak alabileceğiniz sütün içine, aralarda aldığınız çayların içine veya suyunuza toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz” diyor.
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