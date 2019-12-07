Tatlı isteğini azaltan kür

Kan şekerinin hızlı düşmesi durumu olarak açıklanabilecek hipoglisemi rahatsızlığında, kişinin ara öğün yapma alışkanlığı yoksa veya uzun süreler boyunca aç kalıyorsa, düşen kan şekerine bağlı olarak kişinin tatlı krizine girmesi çok yüksek olasılıktır.

REZENE VE TARÇIN ETKİSİ

Hipoglisemi hastası olanların, mutlaka günde 3 saatte bir besin tüketmeleri ve ana öğünlerin arasında sağlıklı atıştırmalıklar yemesi gerekir. Bitkisel tedavi uzmanları tatlı isteğini kesen kür tarifini şu şekilde veriyor: Bir tatlı kaşığı rezene, bir parça meyankökü ve bir adet çubuk tarçını porselen ya da cam bardağa koyup üzerine sıcak su ekleyin. 10 dakika demleyin. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.