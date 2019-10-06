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06 Ekim 2019 Pazar 00:57:59 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 01:00:00

Taş düşürmenin doğal yolu aslandişi

Çayı ve salatası yapılan 'aslandişi' bitkisi göğsü yumuşatıyor ve düzenli kullanıldığında böbrek ve safra taşlarının düşmesine yardımcı oluyor.

Halk arasında karahindiba bitkisi olarak da bilinen aslandişi bitkisi geçmiş dönemlerde özellikle anadolu halkı tarafından birçok hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Çayı yapılan aynı zamanda taze yapraklarının salata olarak da tüketildiği aslandişi yaprakları ilkbahar aylarında kökleri ise genellikle sonbahar aylarında toplanıp kurutulmaktadır. Başlıca faydaları şunlardır; İdrar sökücüdür. Mesane ve kalınbağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmaları ortadan kaldırır.

İDRAR SEKTÖRÜCÜ

Düzenli olarak kullanıldığında böbrek ve safra taşlarının düşmesinde faydalıdır.  Karahindiba çayı, sağlıklı bir idrar söktürücüdür. Vücutta tutulan fazla suyun dışarı atılmasına yardım eder ve böylece şişkinlik ve tartıda fazla görünme gibi sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca, böbreklerimizin taş ve kumlardan temizlenmesinde önemli rol oynar. Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, çayını içerek ilacın böbreklerinize vereceği zararı en aza indirebilirsiniz. Karaciğer tarafından yönetilen hormonlardan biri de iştahı belirleyen leptin ve grehlin hormonlarıdır.

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