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19 Aralık 2019 Perşembe 15:48:26 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:53:45

Tartışma devam ediyor: Gezen tavuk mu, kafes tavuğu mu?

Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla tavuk döner tartışmasının fitilini ateşledi. Karatay’ın açıklamalarını eleştiren Prof. Dr. Bingür Sönmez, endüstriyel tavukların çekinilmeden tüketilebileceğini belirtti. Sönmez ayrıca "salmonella" tehlikesine dikkat çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor.” ifadesiyle başlayan tartışmaya, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de katıldı.

DHA’nın haberine göre, Sönmez, “Endüstriyel tavuğu hiç çekinmeden yiyiniz; çocuklarınıza, yaşlılara yediriniz. Endüstriyel tavukta hormon, antibiyotik, kanser yok.” dedi. İşte çarpıcı açıklamalar…

“GEZEN TAVUKTAN SALMONELLA BULUŞMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Gezen tavuklarda salmonella virüsüne dikkat çeken Bingür Sönmez, “Bir kalp cerrahı olarak yumurtayı yasak ettiğim hastalardan ve yumurtadan özür diledim. Yıllarca ihmal edilen, haksızlığa uğrayan protein ve mineral zengini yumurtayı yiyebileceklerini söyledim. Gezen tavuk kendi dışkısını bile yer. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir, dışkısında mikrop var.” diye konuştu.

“50 YIL ÖNCE ÇIKARILAN KANUNLA YASAKLANDI”

Üretilen tavuklarda hormon olmadığını belirten Prof. Dr. Sönmez, şunları kaydetti:

“Medyada herkes kalkıp ‘tavukta hormon, antibiyotik ve kanser var’ diyor. Tavukta hormon yok. 50 yıl önce çıkarılan kanunla bu zaten yasaklandı. Steroid hormonlar; östrojen, testosteron hormonlar suyuna ve yemine katılarak verilebilir. Ancak bunların hiçbir faydası olmaz. Sadece yağ yapar. Spor salonlarında kullanan, kas yapan gençler bunları kullanarak enerji temin ediyorlar ama kendileri çalışarak o vücudu yapıyorlar.”

“BAKANLIK TAVUK KONUSUNDA ÖNEMLİ KONTROLLER YAPIYOR”

Tarım Bakanlığının tavuk üretimi konusunda ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Sönmez, “2006 yılına kadar tavuklarda antibiyotik vardı. Tavuklarda bulunan bir hastalığı engellemek için bu ekleniyordu. 2006 yılından sonra bu tüm dünyada yasaklandı. Tarım Bakanlığı bu konuda çok ciddi. Tarım Bakanlığı çiftliklere habersiz giderek kan, dışkı, tüy ve et örnekleri alıyor. Eğer tek bir tavukta antibiyotik tespit ederse tüm çiftlik itlaf ediliyor.” sözlerini kullandı.

“ENDÜSTRİYEL TAVUKLARIN GENETİĞİNDE OYNAMA YOK”

Endüstriyel tavukların cins olarak geliştirildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Endüstriyel tavuklar 50 yıl içerisinde genetik seleksiyonlarla cinsleri geliştirilmiş olan tavuklardır. Bundan 50 yıl önce 40 gram olan bir civciv bugün 60-70 gramdan başlıyor. 1 yılın sonunda 1,5-2 kilo olan tavuk, bugün 50 günün sonunda 2,5-3 kilo gelebiliyor. Bu genetiğiyle oynama değil, seleksiyonla yapılan bir durum.” şeklinde konuştu.

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