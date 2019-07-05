Tansiyonun ilacı hibiskus

Hibiskus çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Kan basıncını düşürücü etkisinin yanında idrara çıkmayı da artırarak rahatlama sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde kolesterol düşürücüdür.Kalp hastalıklarına karşı korur. Karaciğere karşı da yararlıdır. Vücut dokuları ve hücrelerde bulunan serbest radikalleri nötralize ederek vücudun hastalıklara karşı direncini artırdı.

VİTAMİN ZENGİNİDİR

Antitümör ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hücreleri uyararak kanserli hücrelerin gelişimini önlediği düşünülmektedir. Mide kanseri riskini azaltır. C vitamini ve askorbik asit yönünden oldukça zengin bir çaydır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlaması da hibiskus çayının faydalarındandır. İçeriğindeki flavonoidler, vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan özelliği vardır.

KURUTULMUŞU DA OLUR

Kolesterol ve tansiyon dostu hibiskus çayını, kurutulmuş hibiskus çiçeğinden hazırlayabilirsiniz. Bir bardak suyu kaynattıktan sonra içerisine 1-2 çay kaşığı kuru hibiskus yaprağı atın ve demlenmesi için bardağın ağzını kapatın. 15-20 dakika sonra süzerek içebilirsiniz.

GÜNDE 2 KEZ İÇİN

Düzenli olarak günde iki kez içilen hibiskus çayı, bedeni ve zihni rahatlatır, sinir sistemini sakinleştirir. Susuzluğu giderir. Vücudun sıvı ihtiyacına karşı, sıvı eksikliğini karşılar. Toksinlerin atılmasına yardım eder. Sindirim sistemine fayda sağlayarak hazımsızlığı giderir. Bağırsak hareketlerini artırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.