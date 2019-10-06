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06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:57:35

Tansiyonun ilacı patates suyu

Sabahları aç karnına içilen patates suyu tansiyonu dengeliyor, kalp krizi riskini de en aza indiriyor.

Yüzde 20 oranında karbonhidratla, yüzde 80 oranında su içeren patatesin içeriğinde demir, manganez, bakır, sodyum ve kalsiyum minerallerinin yanı sıra B6, B1, B, P, K ve C vitaminlerini bulunur. Patates soflarımızda yemeklerin içinde, haşlanmış veya kızartma olarak, hamur işlerinde kullanılır. Bitkisel tedavi uzmanları çiğ patatesin suyunun içilmesini öneriyor. Özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde çiğ patatesin suyunun sayısız faydası var. Önemli oranda potasyum içeren çiğ patates suyu bu sayede yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor ve kalbin sağlıklı çalışmasına yardım ederek kalp hastalıkları riskinin azalmasını sağlıyor. Beslenme uzmanları sabahları aç karnına içilen patates suyunun diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor: 
İLTİHAPLARI KURUTUR
İltihapları kurutarak eklemlerdeki ağrıyı azaltır. Özellikle bel ve sırt eklemlerindeki ağrıların giderilmesinde oldukça etkilidir. Kabızlık, mide yanması, şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Bu problemlerin meydana gelmesine engel olur. Ayrıca asitli içeceklerin tüketilmesi dolayısıyla ortaya çıkan reflü probleminin çözümü için de çiğ patates suyundan faydalanılması mümkündür. Öte yandan bağırsak hareketlerini düzenleyerek ishali de kestiği söylenebilir. Vücudu toksinlerden arındırır. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde karaciğerdeki safranın temizlenmesine yardımcı olur.
HAZMI KOLAYLAŞTIRIR
Bunun yanı sıra kalınbağırsak ve böbreklerde bulunan atıkların dışarı atımını da kolaylaştırır. Tüm bunlara ilaveten idrar yolunda ve böbreklerde taş oluşumunu önler. Gut hastalığını önler. Her gün düzenli olarak 2 bardak kadar içilen çiğ patates suyu, eklemlerde birikmiş olan ürik asidin kristallerinden vücudu arındırır.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Çiğ patatesin suyu bol miktarda demir ve folik asit içeriyor. Bu sayede kan hücrelerinin oluşumuna destek olarak kansızlık (anemi) ile savaşıyor. Zengin lif yapısı ve yağsız olması sebebiyle zayıflamaya da yardımcı bir besin patates suyu. Sabah aç karnına içilen bir bardak çiğ patates suyu bu özelliğiyle yaptığınız diyeti de destekliyor. İçerdiği nişasta ve mineraller patates suyunu cilt sağlığı için de çok değerli bir konuma çıkarıyor. Öyle ki patates suyundan hazırlanan birçok maske göz çevresindeki koyu halkalardan, yüz lekelerinden, akne ve sivilcelerden kurtulmanızı sağlıyor; cildi parlaklık vererek yaşlanma etkileriyle savaşıyor.

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