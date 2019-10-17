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17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:12:17

Tansiyona doğal çare yeşil kahve

Kahvenin işlem görmemiş ham hali olan 'yeşil kahve' kan dolaşımını düzenler, bu sayede tansiyonu dengeler. Kalp damar hastalıklarının önüne geçer. 

Yeşil kahve, aslında bizim bildiğimiz normal kahvenin kavrulmamış ham halidir. Yeşil kahve içtiğimizde saf kahvenin içeriğinde bulunan tüm yararlı bileşenleri, besinleri alabiliriz. Özellikle de içinde bulunan klorejenik asit, vücut sağlığı ve daha çok da kilo verme süreci için faydalıdır. Bolca klorejenik asit içerdiğinden, metabolizmayı hızlandırır ve böylece daha çok kalori yakarız. Düzenli olarak yeşil kahve içildiğinde yağ yakma metabolizması hızlanır, kilo kaybı daha çabuk olur. Vücudumuzda hareketsiz kalan ve yağ yakımı daha yavaş olan göbek bölgesi yağlarının erimesi için tüketilmesi önerilir. Antioksidanlar bakımından zengindir. Vücutta oluşan toksinleri, ödemi daha kolay dışarı atmayı sağlar. Serbest radikallerle savaşma gücü yüksektir. 

ANTİOKSİDAN ETKİSİ YÜKSEK 

Diyabete iyi gelir. Kan dolaşımındaki şeker seviyesini düşürür. Bu sayede şeker hastalığına iyi gelir. Çeşitli antioksidan maddeler içerir. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu için bazı kanser türlerine, kalp hastalıklarına, artrit ve alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar. Kan dolaşımındaki glikoz düzeyini kontrol eder. Hücreleri yeniler. Karaciğeri toksin, zararlı madde ve yağ birikiminden arındırır. Depresyona iyi gelir. Ruh halini iyileştirir. Odaklanmayı kolaylaştırır. Hafızayı güçlendirir. Yorgunluğu giderir. Kan dolaşımını düzenler. Bu sayede tansiyon rahatsızlığını önler. Yüksek tansiyon rahatsızlığı, felç, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kan dolaşımını düzenleyerek bu hastalıkların oluşmasını önler. 

YORGUNLUK GİDERİR

Kolesterolü dengeler. Kötü kolesterol olarak bilinen ‘düşük yoğunluklu lipoprotein’ birçok kardiyovasküler hastalığa sebep olur. Kötü kolesterolü düşürerek birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasını engeller. Alzheimer ve diğer birçok beyin rahatsızlığına karşı koruma sağlar. Unutkanlığa iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Klorojenik asit içermesi sebebiyle kalp hastalıklarını tetikleyecek birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Kan damarlarına iyi gelir. Diyabet, tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkları önleyerek kalp hastalıklarını uzak tutar. 

TÜRK KAHVESİ GİBİ HAZIRLANIYOR 

Yeşil kahveyi aynı Türk kahvesi gibi pişiriyoruz. Cezveye bir fincan su ve bir tatlı kaşığı yeşil kahve koyuyoruz, piştikten sonra fincana döküp afiyetle içiyoruz. Fakat diğer tüm besinlerde olduğu gibi aşırı tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Tam olarak etkisini görebilmek için de günde sadece 2 kez, tercihen öğle ve akşam yemeklerinden yarım saat önce birer fincan  içmek yeterli olacaktır. Başka bir alternatif olarak da yeşil kahve yemeklerden 15 dakika sonrasında tüketildiğinde de aynı faydalı etkiyi gösterecektir.

BUNLARA DİKKAT

- Günde 2 fincandan fazla içilmemelider. Fazla tüketim; kalp çarpıntısı, kansızlık ve tansiyon gibi sorunlara yol açabilir.

- Yeşil kahve, vücudun su tutma kabiliyetini artıran bir üründür. Bu sebeple kahveyi içenlerin günde ortalama 2.5 litre su tüketmesi gerekir.

- Yeşil kahvenin zayıflamaya yardımcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız, beslenme programınızı daha sağlıklı bir yönde şekillendirmeli, her gün düzenli olarak egzersiz yapmaya, yürümeye özen göstermelisiniz. Aksi halde kahveden beklediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz.

- Yeşil kahve, hem renk hem de koku olarak diğer kahvelerden daha farklıdır ve aslında alışma sürecinde diğer kahveler kadar çekici olmayabilir. Bu bakımdan kahvenize bir çay kaşığından daha az miktarda bal ekleyerek içimini daha kolay hale getirebilirsiniz. 

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