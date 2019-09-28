Sütün de fazlası zarar

Özellikle çocukların kemik gelişimi açısından sütün gerekli olduğuna dikkat çeken beslenme uzmanları, yaş gruplarına göre 0-1 yaştakilerin sadece anne sütü, 2-5 yaştakilerin günde 2 bardak süt grubu 5-8 yaş arasındakilerin günde 3 bardak süt grubu ve 8 yaş sonrasındakilerin de günde 4 bardak süt grubu olacak şekilde tüketim sağlamaları gerektiğini söyledi.

Sütün sağlıkla tüketilebilmesi için vücudumuza zararlı olabilecek mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekir. Pastörize edilmiş sütler taşıma, saklama ve tüketme aşamalarında soğuk zincirde muhafaza edilmeli, son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir.