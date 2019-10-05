Süper besin hünnap

Kalsiyum deposu besinlerden olan hünnap, halk arasında 'doktor' olarak adlandırılan son derece sağlam hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olarak bilinen mucizevi besin, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz'de yetişir. Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Bu meyve hakkında dünya genelinde yapılan araştırmalarda hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çımıştır. Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içerir. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görür.



BAĞIRSAKLARI DÜZENLER



Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağıdır. A vitamini bakımından da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi edilir. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengindir. Bir fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresandır. Antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliğiyle yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılır. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosforla kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diş sağlığını da korur.

TAZESİ KARIN AĞRISINI GEÇİRİR

Modern Çin tıbbında hünnap, nefes darlığı, sıkıntı ve sinirlere bağlı halsizlik tedavisinde kullanılır. Taze hünnap, yaralar ve karın ağrısını geçirir. Yaprakları tifo hastası çocukların tedavisinde kullanılır. Ayrıca, bulaşıcı hastalıklar için odun özü, güçlü bir kan tonik olarak kabul edilir. Çiçek hastalığı, kızamık ve suçiçeği gibi çocukların döküntülü ateş tedavisinde, son olarak kabuğu, iltihaplı gözleri yıkamak için kullanılır. Özellikle akciğer ve böbrekler için mükemmel bir toniktir: Böbrekler ve mesane, boğaz, göğüs ve akciğerlerin pürüzlülüğü ve öksürüğe karşı iyidir.

REÇELİ DE YAPILIR

Reçelini yapmak için önce hünnapları yıkayıp kabuklarını soyun ve meyveleri dörde bölün. Tencere içerisine koyup üzerine şeker ekleyerek, 5 saat bekletin. Süre dolunca tencereyi ocağa alıp altını yakın ve şeker eriyince yavaş yavaş üzerine suyu ekleyin. Hünnap kaynarken limon suyunu da ilave edin. 5 dakika daha bu şekilde tahta kaşıkla karıştırıp ocağın altını kapatabilirsiniz. Reçel soğuduktan sonra cam kavonozlara doldurun.

Malzemeler:

- 20 adet taze iri hünnap,

- Bir su bardağı tozşeker,

- Yarım limonun suyu,

- Bir buçuk su bardağı su