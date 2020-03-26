Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı...

Sumak sosyal medya üzerinden çok konuşulan konular arasında. Çin'den dünyaya yayılan ve birçok kişinin öülümüne neden olan Covid-10 virüsüyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgına karşı mücadele sürüyor. Rüyada görüldü diye koronavirüse karşı Sumak önerilen' görüntüler büyük tepki çekti..



DÖNGELOĞLU VE ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi birlik ve beraberlik içinde başarıyla sürerken, sosyal medyada rüyada geçtği belitilen 'Peygamber Efendimiz (S.A.V.) koronavirüse karşı Sumak önerdi' görüntüleri büyük tepki çekti. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Fetva Kurulu Başkanı Muzaffer Şahin ve İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'ndan görüntülere lişkin açıklama geldi.

'RÜYA İLE AMEL EDİLMEZ'

Ömer Döngeloğlu yaptığı açıklamada, ''İslam'ın genel prensibinde rüya ile amel edilmez. Artı bu ters bir propagandaya da sebep verir. 'Efendim ben denedim olmuyor. Demek ki Peygamberimiz bu işi bilmiyor.'' Haşa! gibi kötü yorumlara sebep olur.'' ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMANLARLA ALAY EDİYORLAR'

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Fetva Kurulu Başkanı Muzaffer Şahin ise görüntülere ilişkin yaptığı açıklamda, ''Bu bir tam soytarılıktır. Bu ahlaksızlar dini ve peygamberi kullanarak şeytanlık yapmaktadırlar. Bunlar böyle hurafe ve batılları yayarak müslümanlarla alay ediyorlar.



Müslümanlık şunu söyler:

Mikro organizma olarak bilinen varlıklar, Allah'ın kainatta yarattığı canlı yaratıklarıdır. Bunların iyileri de var kötüleri de. İyilerinden yararlanırken kötülerinin zararından korunmak için mücade etmek dinen bir farzı kifayedir.

Şimdi yapılması gereken şey, bunların şerrinden korunacak sepeplere baş vurmak, sonra da Allah'a sığınmaktır. Sünnetullah bunu iktiza eder.



Hastalık da şifa da sepeplere bağlıdır. Mümin sepeplere sarılarak Allah'a sığınır. Bir şeyin maddi bir sebebi varsa onu elde etmeden yapılan sözlü dualar anlam ifade etmez.

Şimdi bir felaket olarak ortaya çıkan ve mümin kafir ayırımı yapmayan bir virusun tehdidi altında insanlık aciz konumundadır.

'ŞARLATANLARA KULAK ASMAYIN'

Ancak her şeyden önce Müslümana yakışan ümitsizlik değil şifa sebeplerini ortaya çıkarmak için azami gayret ve çabayı göstermektir. Asıl dua budur. Allah gayretleri boşa çıkarmaz. Tevfik Allah'tan gayret bizden. Şarlatanların sözlerine kulak asmayın.''ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan bir kadın Recep ayında iki defa peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i rüyasında gördüğünü iddia ettiği, rüyasını bizzat imama anlatan kadının rüyasında Peygamberimiz ister gayri müslim olsun isterse de Müslüman olsun herkesin koronavirüse karşı sumak içmesi gerektiğini söylediği iddia ettiği görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Kan şekerinin yüksekliği nedeniyle olağandışı susuzluk, sık idrara çıkma, aşırı açlık, kilo kaybı, bulanık görme, bulantı, kusma, aşırı halsizlik, yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleriyle kendini gösteren bir hastalıktır. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor.

ÖDEM ATMAYI SAĞLIYOR

Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

KARACİĞERİ KORUR

Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının en büyük nedeni yüksek kolesteroldür. Sumak, kolesterolün olması gerektiği seviyede kalmasını sağlar ve kan basıncını düzenler. Karaciğerin korunmasında önemli rol oynar.

YORGUNLUK GİDERİR

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin artmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon riskini azaltır.

Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olur. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. Sumak suyunu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

HÜCRE YENİLEYİCİ ETKİSİ VAR

İştahsızlık problemi yaşayan çocuklara sumak suyundan ayda bir kere içirilmelidir. Hem vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.

Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız su, hem akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir.

NEFES ALDIRAN YÜNOTU

Keskin kokulu 'yünotu’yla hazırlanan çay, bronşit, nefes darlığı ve astıma çare olarak gösteriliyor.

Hava yollarının daralmasıyla nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu devam eden astım, dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Ülkemizde her 100 yetişkinden 7’sinde, her 100 çocuktan 15’inde görülen astım hastalığı, genetik ve çevresel tetikleyicilerin birleşik hareketi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen astım hastalığında, tetikleyici faktörlerden uzak durulur ve verilen ilaçlar düzgün kullanılırsa, şikayetler çok kolay kontrol altında tutulur ve ataklar önlenebilir. Böylece solunum yetmezliğine giden süreç engellenmiş olur. Eğer astım başta olmak üzere nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklardan bitkisel yollarla kurtulmak isterseniz bitkisel tedavi uzmanları 'yünotu'nu öneriyor.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR

Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı, solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde, kulak ağrısını geçirmek ve güneş yanıklarını hafifletmek için kullanılır. Kuru öksürüğe iyi gelir, astım semptomlarını azaltır. Küçük kesiklerde, idrar ve balgam söktürücü olarak ayrıca karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

CİLT İÇİN LAPASINI YAPIN

Yapraklarından hazırlanan çay solunum zorlukları için, şurubu uyku bozuklukları ve stresi azaltmak için, yine yapraklardan hazırlanan püresi ya da yaprağın kendisi cilt hastalıkları için kullanılabilir. Yapraklardan hazırlanan ve ebegümeci köküyle karıştırılan çayın ses kısıklığına iyi geldiği ve balgamı sökmeye yardımcı olduğu biliniyor. Yünotu lapasını yapmak da bir hayli kolaydır. Yaprakları ezilerek hazırlanan bu lapa hafif yaralara uygulanabilir.

ÇAY TARİFİ

Yünotu otuyla hazırlanan çayın astım belirtilerini çok kısa sürede azalttığı ve rahatlama sağladığı bilinmektedir. Bu çayı hazırlamak için bitkinin ilk yılında verdiği ham, yeşil yapraklar kullanılır. Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika suda kaldıktan sonra ateşten alın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞIYLA KARIŞTIRIN

Yünotu yağını hazırlamak için taze ya da kurutulmuş halde yünotu bitkisi edinin. Ardından temiz, küçük, cam bir kavanozun içine bu bitkiyi bolca yerleştirin. Üzerine de kavanozun hemen hemen ağzına kadar gelecek şekilde doğal zeytinyağı ekleyip kapağını hava almayacak şekilde kapatın ve güneş gören bir yerde yaklaşık 2-3 hafta bekletin. Bu süre zarfında her gün, günde bir kez kavanozu güzelce sallamayı ihmal etmeyin.