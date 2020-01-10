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10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 21:27:13

Stres zehirli guatrı tetikliyor

Halk arasında zehirli guatr olarak bilinen Graves bir troid bezi hastalığı türüdür.

Vücudun savunma mekanizmasının kendi hücrelerini aşırı savunmadan kaynaklı yabancı olarak algılaması ve onlara karşı savaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda troid bezlerinde aşırı miktarda troid hormonu salgılanır. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görünen gravis her yaştan bireyde görülse de özelikle 25-40 yaş arası bireylerde normalden daha yaygındır” diyor.  Başlangıç döneminde çok belirgin bir belirtisi olmamakla birlikte hastalığın ilerleyen aşamalarında özellikle de sıcağa karşı hassasiyet ve tahammülsüzlük ortaya çıkar. Dr. Sedat Işık, ailesinde graves hastalığı bulunanların, ağır stres ve travma yaşayanların bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğunu dile getiriyor.

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