Spor yapın demanstan kurtulun
Genellikle 65 yaş üstü kişileri etkileyen ve insan belleğinin sık sık yanılması, yer-yön algısının bozulması, kişilik değişimleri şeklinde kendini gösteren demans’’ hastalığının aynı zamanda gençlerde de görülebildiği ortaya çıktı.
Yelda GÖKDAĞ
Türk Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mefküre Ülker, “Hastalık sıklıkla 65 yaş ve üzeri kişileri etkiliyor. Ancak genç insanlar da bu hastalığa yakalanabiliyor. Bu hastalıkta belirtiler ilk başlarda çoğunlukla kişilik değişiklikleri, davranışsal bozuklukları ve dil bozuklukları şeklinde kendini gösteriyor” dedi. Fiziksel aktivitenin bu hastalıktan mustarip olanlar için bir fırsat olarak değerlendirildiğini ifade eden Ülker, “Spor, bunamaya karşı yapılabilecek en önemli şey’’ diye konuştu.
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