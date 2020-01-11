Şok diyetler karaciğeri yağlandırır

Günümüzde her 4 yetişkinden birinde görülen bu tehlikeli hastalığa özellikle sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı davetiye çıkarıyor! Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kızıltaş “Bugün için etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir tek tedavi ideal kiloda olmaktır. Ancak hızlı kilo vermek ve şok diyetler uygulamak karaciğer yağlanmasını daha da artırmaktadır” diyor.

Haftada 1 kilo yeterli

Karaciğer yağlanmasının; basit yağlanma ve yağlanmaya bağlı karaciğer iltihabı ( NASH ) olmak üzere iki farklı şekilde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Şafak Kızıltaş “Karaciğer yağlanmasını tedavi edebilmek için çeşitli ilaçlar araştırılıp denense de bugün için etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir tek tedavi olarak kilo kaybı. Bunun için fiziksel aktivite ve diyet yapmak yeterli. Ancak kilo kaybı haftada 1-1.5 kilogramı geçmemeli. Çünkü daha hızlı kilo vermek karaciğer yağlanmasını artırır.”