Soğuk algınlığına Limon çayı

Yeşil ya da siyah çaya limon suyu eklenmesiyle hazırlanan limon çayının en büyük özelliği soğuk algınlığı ve gripten koruması ya da hastalığı kısa sürede geçirmesidir. Hastayken çayınıza biraz zencefil ve limon katarak, günde 3-4 defa içebilirsiniz. Hem boğazınıza iyi gelir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Balgama da çare olur.

KALBİ DE KORUYOR

Öte yandan kandaki toksinleri alır, vücuda enerji ve zihinsel açıklık verir. Stres kandaki toksin düzeyini artırır ve zihinsel sağlık problemlerine zemin hazırlar. Limon çayı baş ağrılarına, güçsüzlüğe, enerjisizliğe ve yorgunluğa iyi gelir.Kanı temizler. Yapılan araştırmalar bu çayın kalp damar hastalıklarına karşı da etkili olduğunu gösteriyor. İçerdiği flavonoidler sayesinde damarlarda biriken pıhtılara engel olur.