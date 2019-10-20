Soğuk algınlığına ısırganotu çayı

Isırgan otuna çıplak elle dokunmak dayanılmaz kaşıntılara sebep olsa da faydası saymakla bitmiyor. Bu bitki, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır. Hastaların iyileşme sürecini kısaltır. Vitamin A, B kompleks, C, E ve demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, çinko ve mineral gibi temel besin çeşitlerini içeren ısırganotu çayı, bronşsal ve burun yollarını açarak soğuk algınlığı için kalkan görevi görmektedir. Doğal bir ağrı kesici olduğu için düzenli tüketimi artrit rahatsızlığının yol açtığı ağları hafifletir. Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış ısırganotu yaprağı, kaynar suyla demlenir. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiş çay aç karnına veya öğün aralarında içilir. Kokusunu rahatsız edici bulanlar nane, kekik, papatya ilave edebilirler. Uzmanlar ısırganotu çayının diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor:

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLER

İdrar söktürücü özelliği, vücutta etkisizleştirilen toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlayabilir. Bu durum, bağırsakların besin alımını arttırarak sindirim sürecinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve tehlikeli toksinlerin birikmesini önler. Ayrıca lenf sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

İçeriğindeki yüksek C vitamini ve demir birleşimi kırmızı kan hücresi üretimini uyarır. Böylece kan dolaşımı artar, yaralar hızla iyileşir ve enerji seviyesinde artış olur. Bu özelliği nedeniyle kronik yorgunluğu ve anemiyi hafifletmesi için önerilebilir.

ASTIM HASTALARINA İYİ GELİR

Isırgan otu çayı düzenli tüketildiğinde tansiyonu düşürmeye ve dolaşım sistemindeki gerginliği ve stresi hafifletmeye yardımcı olur. Öte yandan saman nezlesi, astım ve diğer mevsimsel alerjiler dahil olmak üzere çeşitli solunum rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Araştırmalar, bu bitkiden alınan bazı ekstrakt birleşimlerinin, alerjik reaksiyonları önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir. Astımı olanlar çayını düzenli tükettiğinde bu rahatsızlığın etkilerinin azaldığı gözlenmiştir.

EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Isırgan otu genellikle eller, dizler, kalçalar ve omurgada eklem ağrısı yaşayan osteoartrit ve artrit hastalarının sıkıntılı bölgelerine haricen sürülerek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca ağız yoluyla alındığında da rahatlama sağlayabilir. Eklem ağrıları için ısırgan otu banyoları tavsiye edilir. Romatizma ağrılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Bunun için beş dakika kaynatılan ısırgan otu ılıdıktan sonra romatizma ağrısının olduğu bölgeye masaj yapılarak uygulanır.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ÖNLER

Bu bitkinin içeriğindeki etkin maddeler böbrek, safrakesesi ve mesanede oluşan taş ile kumun kolayca atılmasını sağladığı gibi, taş-kum oluşumunu da önler. Ayrıca idrar söktürücüdür ve mesaneyi enfeksiyon ve ödemden korur.

BİR AYDAN FAZLA KULLANMAYIN

Isırganotu çayını hazırlamak için; bir buçuk bardak sıcak suya 25-30 adet kiraz sapı ilave edin. Kısık ateşte beş dakika kaynatın. Beş dakika sonra bir tutam ısırganotu ilave edin. Kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Ilınınca süzüp için. Bunu ilk bir hafta boyunca sabahları kahvaltıdan yarım saat önce ve akşam yemeğinden yarım saat önce olmak üzere günde 2 defa uygulayın. Sekizinci günden sonra günde bire düşürün ve bir ay boyunca uygulayın. Her seferinde taze olarak hazırlayıp içmeye özen gösterin.

GÜNDE İKİ BARDAK İÇİN

- Isırgan otunu direk cilde temas ettirmeyin. Yemeğini veya çayını yaparken yapraklarını eldiven ile tutun.

- Çok küçük çocuklar ve hamilelerin kullanmasını sakıncalı olabilir.

- Kan şekerini artırma etkisi bulunduğundan, şeker hastalarının tüketiminde dikkatli olması gerekir.

- İdrar söktürücü özelliği nedeniyle uzun süre kullanımı, vücutta su azalmasına neden olabilir.

- Gün içinde 2 bardaktan fazla ısırgan otu çayı veya suyu içmeyin.