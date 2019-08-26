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26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:56:47 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57:28

Skolyoz hastalığını yüzmeyle geriletti

Mersin'de yaşayan Görkem Pehlivan'ın skolyoz rahatsızlığı, düzenli yüzme sayesinde yüzde 50 geriledi.

Mersin'de yaşayan ve skolyoz teşhisi konulan 16 yaşındaki Görkem Pehlivan, yüzmeyle hastalığını geriletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, skolyoz teşhisi konulan ve doktoru tarafından yüzmesi önerilen Görkem Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kurslarına 2 yıl önce kayıt yaptırdı.

Düzenli olarak yüzme kursuna gelen ve kendisi için hazırlanan yüzme programına uyan Pehlivan'ın skolyoz rahatsızlığı yüzde 50 geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görkem Pehlivan, yaşadığı hastalık nedeniyle oldukça zor günler geçirdiğini belirtti.

Hastalığının yüzmeyle geçebileceğini öğrendikten sonra belediyenin kurslarına yazıldığını belirten Pehlivan, "Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol yüzdüm. Geldim burada sırtüstü yüzdüm. İyileşme sürecime çok etkisi oldu. Daha sonra kontrole gittiğimde doktorlar omurgamın iyi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, yüzme antrenörlerinin verdiği desteğin de rahatsızlığının gerilemesine büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Anne Gökben Pehlivan ise oğlunun rahatsızlığının büyük ölçüde gerileme göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

(AA)

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