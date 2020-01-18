Şişkinlik değil miyom olabilir

Miyom sorunu yaşayan kadınlarda buna benzer durumlar görülebiliyor. Tedavisi çok da zorlu olmayan miyomun belirtileri nedeniyle başka rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, “Rahimin kas tabakasından kaynaklanan ve yine rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere miyom adı veriliyor. Nadir olarak bağırsaklar veya idrar torbası üzerinde basınca neden olan miyomlar bu sebeple kabızlığa ya da çok sık idrara çıkma şikayetlerine neden olabiliyor. Bazı durumlarda ise miyomlar belirti göstermeden ortaya çıkıyor” dedi.