Şişkinlik değil miyom olabilir
Şiddetli baş ağrılarından yakındığını söyleyen biri için genelde ilk düşündüğümüz şey Migreni var herhalde olur.
Miyom sorunu yaşayan kadınlarda buna benzer durumlar görülebiliyor. Tedavisi çok da zorlu olmayan miyomun belirtileri nedeniyle başka rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, “Rahimin kas tabakasından kaynaklanan ve yine rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere miyom adı veriliyor. Nadir olarak bağırsaklar veya idrar torbası üzerinde basınca neden olan miyomlar bu sebeple kabızlığa ya da çok sık idrara çıkma şikayetlerine neden olabiliyor. Bazı durumlarda ise miyomlar belirti göstermeden ortaya çıkıyor” dedi.
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