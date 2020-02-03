Sırt değil böbrek ağrısı mı?

Birçok kişi sık sık yaşadığı bel ve sırt ağrılarından şikayet eder. Genellikle bel ve sırtta başlayan ağrının daha derinlere ulaşarak keskinleştiğini söyler. Ancak ağrı daha derinlerde ve şiddetli olduğunda sanılanın aksine sırt değil böbreklerde sorun var demektir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman Çitçi, “Karnın arkasında, göğüs kafesinin altında, omurganın her iki tarafında, sırt bölgesine yakın şekilde bulunan böbrekler, atık ürünleri ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırmak ve vücut dengesi için çok önemli olan bazı hormonların üretilmesinde görev alır. Genellikle idrar yolu enfeksiyonları, darbe, yaralanma, böbrek taşları gibi nedenler yüzünden oluşan böbrek ağrıları aynı zamanda kist ya da kanser gibi tehlikeli bir hastalığın da habercisi olabilir” dedi. Birçok kişi, böbrek ağrılarını sırt ağrılarıyla karıştırabilir. Ancak böbrek ağrıları daha çok arka kaburgalarda ve sırtın daha derinlerinde hissedilir. Karın ve kasık bölgesinde dahi hissedilebilir. Ağrılara ek olarak kişide idrar yaparken ağrı ve acı, idrarda kan, mide bulantısı, kusma, ateş, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk, şişkinlik, ayaklarda ve göz kapaklarında şişme görülebilir.