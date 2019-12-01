Sinüzitten bir haftada kurtulun

Kış aylarında birçok kişinin sorunu olan sinüzit; baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi pek çok şikayeti de beraberinde getirir. Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içindeki boşlukların iltihaplanmasıyla sinüzitin oluştuğunu söyleyen uzmanlar, hastalığı şöyle tanımlıyor: “Yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne eğilirken artan yüz veya baş ağrısı, ağız kokusu, öksürük gibi belirtiler gösterir.

Bazen ateş veya mide şikayetleri görülebilir. Kronik sinüzitte, belirtilerin süresi 3 aydan uzundur. Koyu burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku alamama ve özellikle geceleri artan öksürük gibi problemler yaratır.” Sinüzit ağrılarını azaltmanın mümkün olduğunu belirten bitkisel tedavi uzmanları, bunun yollarını ise şöyle anlattı: Bir bardak kaynatılmış suya karabaşotu tomurcuklarını koyun ve demlenmeye bırakın, bir saat beklettikten sonra için. Karabaşotu antibakteriyel özelliğe sahip olduğundan, kısa sürede sinüzit sorununu ortadan kaldıracaktır.

ZENCEFİL AĞRIYI DİNDİRİR

Sarımsak, yeşil ve ginseng çayını da karabaşotuyla karıştırarak içebilirsiniz. Öte yandan bir miktar karabaşotu dövülerek toz haline getirildikten sonra elde edilen toz, burun deliğine enfiye gibi çekilir. Bu da sinüsleri rahatlatan bir uygulamadır. Sinüzit nedeniyle oluşan baş ağrılarında, zencefil çayı ağrıyı azaltmada etkilidir. Zencefil kökünü bir demlikte kaynatın, 15 dakika sonra için.

EN ETKİLİSİ SİRKE

Kronik sinüzitin ardındaki temel nedenler; toksinler, sigara, çevre kirliliği, soğuk algınlığı ve alerjidir. Hastalığın yaygın belirtileri yüzde şişlik, hassasiyet ve ağrıdır. Bazı hastalar koku almakta zorlanabilir. Ağız kokusu, yorgunluk, öksürük, ateş ve baş ağrısı hastalığın diğer belirtileridir. Bu tamamen doğal tedaviyi hazırlamak için karaturpa ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Karaturpu bir kavanoza koyun, üzerini sirkeyle kaplayın ve oda sıcaklığında arada bir çalkalayarak 10 gün bekletin.