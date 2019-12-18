Sinüziti geçiren formüller

Boğaz ve burunla bağlantılı olan küçük ve içi hava dolu boşluklar, sinüs boşlukları olarak adlandırılır. Bu boşluklar, mukusun akciğerlere ulaşmasını durdurmaya yardımcı olur. Bu şekilde enfeksiyonları da engeller. Sinüs boşluklarına iltihap yerleştiğinde sinüzit hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalırız. Akut ve kronik olmak üzere 2 tür sinüzit vardır. Virüsler, soğuk algınlığı ve bakteriler akut sinüzitin başlıca nedenleridir.

EN ETKİLİ KÜR TARİFİ

Kronik sinüzitin ardındaki temel nedenler ise; toksinler, sigara, çevre kirliliği, soğuk algınlığı ve alerjidir. Hastalığın yaygın belirtileri yüzde şişlik, hassasiyet ve ağrıdır. Bazı hastalar koku almakta zorlanabilirler. Ağız kokusu, yorgunluk, öksürük, ateş ve baş ağrısı, hastalığın diğer belirtileridir. Bu tamamen doğal tedaviyi hazırlamak için karaturpa ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Karaturpu bir kavanoza koyun, üzerini sirkeyle kaplayın ve oda sıcaklığında arada bir çalkalayarak 10 gün bekletin. 10 günün sonunda, kavanozu açın ve 5 dakika boyunca karışımın kokusunu içinize çekin. Geceleri baş ağrısını geçirmek için, bu karışıma batırdığınız bir bezi alnınıza koyun.

BİR HAFTA UYGULAYIN

Bu tedaviyi 5 gün boyunca uygularsanız sinüzitten kaynaklanan belirtilerde fark edilir bir azalma olduğunu göreceksiniz. Hem çabuk hem de kolay bir başka yöntemse rendelenmiş karaturpu suda kaynatmaktır. Tamamen kaynadığında, geniş bir kaba boşaltın ve başınızın üzerine bir havlu örterek buharını birkaç dakika boyunca içinize çekin. Bu yöntem, hemen rahatlamanızı sağlayacaktır.

Yeşil çay

Yeşil çay birçok hastalığa iyi geldiği gibi sinüzit belirtileri üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Günde maksimum 3 defa yeşil çay içerek veya yeşil çayla buhar banyosu yaparak sinüsleririnizi rahatlatabilirsiniz.

Limon

Limon, C vitamini kaynağıdır. Limon suyu antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleriyle tanınır. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara ve iltihaplanmaya iyi gelir. Daha kolay nefes almanıza yardımcı olur. Sağlıklı ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar. Sıcak su içine bal ve limon suyu ilave ederek bu karışımı içebilirsiniz. Yeşil çay ve diğer bitki çaylarına limon ekleyebilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal kökü genellikle Ortadoğu ve Hint yemeklerinde kullanılır. Hoş kokusuyla yemeklere lezzet veren bir baharattır. Bu baharat aynı zamanda antioksidan bakımından zengindir ve antibiyotik özelliği de bulunur. Şifa verici bir bitkidir. Antiseptik ve ağrı kesici özelliklerinin yanı sıra antienflamatuar ve antifungal özellikleryle de bilinir. Yani; mantarlar, bakteriler ve iltihaba iyi gelir. Tırnak mantarı tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçalı öğüttükten sonra çayını içebilirsiniz. Sıcak süt içerisine zencefil tozu ilave ederek de kullanabilirsiniz. Zencefil çayı içerek, sinüs semptomlarını hafifletebilirsiniz. Bu çay, sinüs basıncını rahatlatmaya da yardımcı olur.

Siyah üzüm

Siyah üzüm; ağrı ve iltihaplara iyi gelen meyvelerden biridir. Siyah üzüm çekirdeği özü ise mikrobiyal toksinleri engeller ve mukus tabakasının temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalp hastalıklarına, kilo kaybına ve sinüzite iyi gelen bir meyvedir. Besin değeri oldukça fazladır. Vücudun kalori yakmasına yardımcı olur. İştahı etkili bir şekilde kontrol eder. Üzüm çekirdeklerini ezerek, özünü çıkarın. Doğal antibiyotik olan siyah üzüm çekirdeği özünü yiyerek, sinüzit semptomlarını hafifletebilirsiniz.

Şekersiz meyve suyu ve bitkisel çaylar

Kafeinli içecekleri fazla tüketmemeye özen gösterin. Sigara içmek; iltihaplı ve kalın mukus tabakasıyla dolu sinüslerde su kaybına neden olabilir. Sigara içen kişilerde sinüzit hastalığı daha kötü semptomları beraberinde getirebilir.