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14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 21:40:21

Sinsi tehlike ayak yarası

Şeker hastalarının ayaklarında çıkan yaralar 'diyabetik ayak sendromu' kaynaklı olabilir. Yaralar kapanmıyor, ağrı da yapmıyorsa, mutlaka tedavi edilmeli. Aksi takdirde uzuv kaybı yaşanabilir. 

Dünya Diyabet Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Diyabet sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. Ancak, ülkemizde toplumun üçte ikisi yani her 3 kişiden ikisi bu ciddi sağlık probleminin farkında değil. Bu da hastalığın teşhisi ve tedavisinde gecikmeye sebep olabiliyor. Her 2 diyabet hastasının birinde de şeker kontrolü hedefte değil. Diyabet hastalığının en önemli risklerinden biri ise diyabetik ayak yarasıdır. Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik ayak yarasında en ufak bir kızarıklık bile önemli” açıklamasını yaptı. 

SİNSİCE İLERLİYOR 

“Diyabet, dünyadaki travmatik olmayan ayak ampütasyonlarının (kesiklerinin) başta gelen sebebidir” diyen Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Diyabetik ayak, ayakların özellikle basınç gören yerlerinde sinsi seyirli, ağrısız, iyileşmeyen küçük yaralarla başlayıp kısa sürede tüm ayağa yayılabilir. Ayak sinirleri ve damarlarının diyabete bağlı tahribatı, ayak diyabetinin başlıca nedenidir. Bu nedenle ayaklar ve tabanlar düzenli olarak kontrol edilmelidir. En ufak enfeksiyon ya da renk değişikliği gibi durumlarda  ilgili hekime  başvurulmalıdır. Diyabetik ayağın tedavisi, multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir. Bu ekipte endokrin, plastik cerrahi, damar  cerrahisi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları mutlaka  bulunmalıdır” dedi. 

10 HASTADAN 8’İ RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Türkiye’de diyabetli hasta sayısı artıyor, buna bağlı olarak diyabetik ayak yarası ve kesilen ayak sayısı vakalarında da artış oluyor. Dünyada her 30 saniyede bir diyabetik ayak ampütasyonu gerçekleşiyor. Ülkemizde herhangi bir yaralanma olmadan yapılan ayak kesilmesi işlemlerinin yüzde 40-60’ı, ayaktaki şeker yarasına bağlıdır” diye konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Diyabette önemli olan, tanının mümkün olduğu kadar erken konulabilmesi ve tedaviye bir an evvel başlanıp en kısa sürede hastaların  hedef kan şekeri değerlerine ulaştırılabilmesidir. Aksi takdirde diyabetle ilgili organ hasarları ortaya çıktığı gibi, özellikle tip 2 diyabette, her 10 vakadan sekizinde ölüme yol açan büyük damarsal komplikasyonlar daha erken ortaya çıkabilir ya da önlenemez” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Hastaların bu sağlık riskleri açısından bilgilendirilmesi, hastanın hem psikolojik hem de fizyolojik olarak tedaviye uyumu açısından çok önemlidir. Diğer taraftan diyabette oluşabilecek ölümcül ya da sakatlayıcı komplikasyonları engellenmesi için iyi bir şeker kontrolü yanında hipertansiyon ve diyabetik lipid bozukluklarının da çok iyi tedavisi gerekir.” 

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