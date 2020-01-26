Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor

Vücudun herhangi bir anatomik bölümünde meydana gelen sinir sıkışmaları yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sinir sıkışmalarında, etkilenen sinire göre şikayetlerin de değiştiğini, genellikle uyuşukluk, ağrı, keçeleşme ile başlayan şikayetlerin, sorun ilerlediğinde güçsüzlük ve kaslarda erimeye kadar gidebildiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Sinir sıkışmaları özellikle 40-60 yaş aralığındaki kadınlar, piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri, bankacılar, diş hekimleri, heykeltıraşlar ve ev kadınları gibi ellerini aşırı kullanan kişilerde daha sık görülüyor” açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Eğer hastalar istirahat, rehabilitasyon veya diğer tedavilerle iyileşmezse ve tetkiklerde ağır düzeyde sinir sıkışıklığı saptanmışsa cerrahi tedavi yapılması uygun olur” dedi.

BUNLARA DiKKAT

• Oturuş, yatış ve duruş pozisyonlarınıza dikkat edin ve uzun süre yanlış bir pozisyonda kalmayın. Örneğin, uzun süre bacak bacak üstüne veya bağdaş pozisyonunda oturmayın.

• Ev kadınıysanız sürekli tekrarlayan bez sıkma, el işi yapma gibi zorlayıcı hareketlerden kaçının.

• Sürekli klavye/fare kullanıyorsanız, bileklerinizi uzun süre bükülü tutmayın.

• Dirsekleriniz masaya veya herhangi bir yere dayanarak çalışmayın.

• Ellerinizle çok fazla yük taşımayın ve bileklerinizi bükülü tutmayın.

• Bağ, eklem ve kasları güçlü tutmak için düzenli olarak germe-esneme egzersizleri uygulayın.

• Diyabet, guatr veya romatolojik hastalığınız varsa, rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin.