Sigara bırakırsanız akciğer kendini yeniliyor
Bilim insanları, sigarayı bıraktığınız takdirde akciğerlerinizin, sigara içmenin yol açtığı zararlı etkileri tersine çevirebildiğini belirtiyor.
Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, sigara içmenin bırakılması halinde, akciğerlerin sigara içmekten kaynaklanan ve kansere yol açan genetik mutasyonu tersine çevirebildiğini ortaya koydu.
Şimdiye kadar akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olduğu düşünülüyordu.
Son araştırma, genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrelerin akciğerleri tamir edebildiğini ortaya koydu.
Az sayıdaki hücrenin genetik mutasyona uğramamayı nasıl başardığı henüz bilinmiyor.
BBC
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT