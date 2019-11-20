Şifa deposu alıç

Alıç, halk arasında yemişen olarak da bilinen, kışın habercisi bir bitkidir. Tadı hafif buruk ama tatlı olan meyveler kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmasından idrar yolu enfeksiyonlarının hızlı iyileşmesini sağlamaya kadar, saymakla bitmeyen faydaları ve güçlü antioksidan özelliğiyle bilinir. Alıç, kan dolaşımına olan etkileri sayesinde sadece kalp ve damar sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda beyne ihtiyaç duyduğu oksijeni de sağlayabildiği için sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynar. Bu sayede ileri yaşlarda görülebilecek unutkanlık gibi problemlerin önüne geçerken, hafızayı da güçlendirir. Alıç çok eski zamanlardan beri şifa niyetine kullanılmakta ve birçok ilacın içerisine konularak gerek sağlık için gerekse güzellik için kullanılmaktaydı. Geleneksel yöntemlerde, kalp atışlarından (nabızdan) kaynaklanan kalp hastalıklarının tedavisinde, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği gibi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde ise alıçın çiçekleri, meyveleri ve yaprakları, birçok ilacın yapımında kullanılmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları alıçın faydalarını şu şekilde sıralıyor:

C VİTAMİNİ DEPOSU

Vücutta yağ yakıcı özelliği vardır. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır bu da daha fazla kalori yakmayı sağlar

- Özellikle tansiyon hastaları için en büyük ilaç sayılabilir Hem yüksek tansiyonun hem de düşük tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olur

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği C vitamini sayesinde, vücutta biriken toksik maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynak olan alıç, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini güçlendirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir

- Enerji verir. Koroner kan damarlarının genişleyip açılmasını sağladığı için, damarlardan daha fazla miktarda kan geçmesine yardımcı olur. Bundan dolayı, kişinin kendini daha dinç ve canlı hissetmesini sağlar

- Antioksidan özelliği sayesinde cildin temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Cilt üzerinden oluşan, yanık izleri ve yaraların ya da akne ve sivilcelerin tedavisinde iyileştirici etki gösterir, aynı zamanda alıç egzama ve sedef hastalığı gibi sağlık problemlerini geçirir

- Uykusuzluğu giderir. Sinir sistemini rahatlatarak düzenli ve sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar.

ÇAYI UYKUSUZLUĞA ÇARE

Alıç yaprağıyla hazırlanan çay tüketildiğinde kişiye sakinlik verir, kısa sürede uykuya dalmayı kolaylaştırır. Hazırlanışı şu şekildedir: İnce kıyılmış bir tatlı kaşığı alıç bitkisi bir bardak kaynar suyla haşlandıktan sonra, 10 dakika demlenir ve süzülerek içilir. Balla tatlandırılabilir. Günde 2-3 bardak içilebilir. Yalnızca çiçekli alıç yaprağı kullanılmalıdır.

SİRKESİ DE YAPILIYOR

Evde kolayca yapabileceğiniz alıç sirkesi, reflü ve idrar yolu hastalıklarının iyileşmesini hızlandırıyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan alıç sirkesi, aslında elma ve üzüm sirkesi gibi birçok sirke türünde olduğu gibi hazımsızlık ve buna bağlı oluşan mide ağrısı, kramp gibi sorunlara çözüm olabiliyor.

EZEREK ŞEKERİNİ ÇIKARIN

Alıç meyvesinin içindeki şekeri ortaya çıkarmak için ezin. (Sirke bir fermantasyon, mayalama işlemidir. Maya bakterilerinin de beslenmek için şekere ihtiyacı vardır.) Daha sonra kavanoza koyun ve üstüne klorsuz su ekleyin. Üstünü bir tülbentle kapatın. Zamanla içinde sirke bakterileri, kurtçukları ve sinekleri oluşacak. Bunlar sürecin doğru ilerlediğinin bir göstergesidir. Üstünde jölemsi bir madde (buna sirke anası denir) oluştuğunda sirkeniz hazır demektir.