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24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 01:06:57

Şifa deposu cennet hurması

Vitamin, protein ve kalsiyum zengini 'cennet hurması' tansiyon ve kolesterolü dengeliyor. Soğuk algınlığını geçiriyor. 

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, Karadeniz’in yanı sıra Adana ve Hatay'da bolca yetişir. Tam bir kış meyvesi olan cennet hurmasını, soğukların sebep olduğu hastalıklardan korunmak için tüketmek gerekiyor. İçinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındırır. Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir. Mide dostu olan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir. Mideye kuvvet verir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Sağlık için yararlı tüm antioksidanları içerir. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini artıran tüm vitaminlere sahiptir. Aynı zamanda bu vitaminler vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur. Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir. Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır.

BAKIR DEPOSUDUR

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebiyle savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar. Lif içeriğinin yüksek olması, mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalarının günde cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir. Çok az yağ içeriğine sahip olduğundan kalorisi de düşüktür. Bu bakımdan diyet listelerinin başında gelir. Anti hemorajik özelliğiyle hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Bağırsak hareketleri için gerekli lifleri barındırdığından sindirim sistemini düzenler ve dengeler. Böylece sağlıklı sindirim sisteminin korunmasının yolu açılabilir. Diyabet hastaları kısa sürede açlık hissine kapılabilir ve bu çok sık görülür. İçindeki zengin lif sebebiyle cennet hurması açlık seviyesini durdurmak için güzel bir tercih olabilir. İyi bir C vitamini kaynağı olduğundan bağışıklığı kuvvetlendirir ve düzenli tüketildiğinde bu etki giderek artar. Böylece; soğuk algınlığı, grip ve astım dahil birçok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görür.

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