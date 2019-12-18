"Şiddet tedavi edilebilir"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla yeni genelge yayımlandı. “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve yol gösterici olması amacıyla, 20 Şubat 2015 tarihli, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması” konulu genelge güncellendi.

24 TV’den Ersoy Dede’ye konuşan psikolog Ahmet Yılmaz, şiddete eğilimli kişilerin davranış bozukluğundan kurtulabileceğini belirtti. Yılmaz, “Şiddet kadına olunca medyada ortaya çıkıyor. Şiddet evde çocuğa dönebiliyor, hayvana dönebiliyor. Kişide şiddet olduğunda, şiddet davranışı farklı noktalara gidebiliyor. Kişide şiddet varsa ve şiddeti problem çözme davranışı olarak görüyorsa, şiddeti herkese karşı yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDET DÜDÜKLÜ TENCERE GİBİDİR”

Şiddetin bastırılmış bir duygu olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, “Şiddet eğilimli kişilerin olumsuz duyguları ortaya çıkıyor. Şiddete hep düdüklü tencere örneğini veririm. Eğer düdüklü tencerenin havasını ara ara boşalmazsak bir süre patlar. Kişi duygularını karşılıklı şekilde aktaramıyorsa, biriken duygularını gücünün yettiği kişiye şiddet uygulayarak boşaltıyor.” dedi.

“ŞİDDETE EĞİLİMLİ KİŞİLER ŞİDDETİ YANSITIYOR”

Şiddete eğilimli kişilerin şiddeti yansıtabildiğine dikkat çeken Yılmaz, “Şiddet eğilimli kişiler, karşılarında bir otorite gördüğünde kendilerini tutuyor. Bu sefer şiddeti evin içerisine çocuğa ya da eşine yansıtmaya çalışıyor.”

“ÖFKE KONTROLÜ ZAMANLA EĞİTİLEBİLİYOR”

Şiddete eğilimli kişilerin davranış bozukluğundan kurtulabileceğini sözlerine ekleyen Ahmet Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu hemen olmuyor. Çalıştığım klinikte öfke kontrolü yaşayanlar ilk başlarda bir hafta 10 gün öfkeyle problemi çözmeye çalışıyor. Daha sonra konuşarak sorunu çözmeye çalışıyorlar. Rehabilitasyon süreciyle beraber bunu öğreniyorlar. Öfke kontrolünü öğrenen kişiler belli bir süre sonra kendilerini kontrol edebiliyorlar. Buna trafik lambası örneğini kullanırız; önce bir kırmızı ışığı yak dur, sarı ışığı yak bir ne olup bitiyor, sonra yeşil ışığa geç. Bunun gibi farklı teknikler öneriyoruz.”