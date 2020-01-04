Sıcak çay kanser riskini artırıyor

Beslenme alışkanlıkları birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkili rol oynuyor. Bazı noktalarda zararsız görülen alışkanlıklar kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasına dahi neden oluyor, tıpkı yemek borusu kanserinde olduğu gibi… İçtiğimiz sıcak çayların kansere davetiye çıkardığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Abdülkerim Özakay, bu kanser türünün, yemek borusunun içini döşeyen hücrelerden kaynaklanan yutma fonksiyonunun değişik evrelerde çeşitli derecelerde etkileyen agresif bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu, erkeklerde kadınlardan daha çok görüldüğünü belirtiyor. Dr. Özakay, “Hastaların yemek borusu kanserine etken olan sıcak çaydan kurtulmaları için çayı en az 3 dakika beklettikten sonra ılık şekilde içmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

İLK BELİRTİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Katı gıdaları yutma güçlüğü hastalığın ilk belirtisi olarak dikkat çekiyor. Sonrasında hasta sıvı gıdalara karşı da yutma güçlüğü yaşıyor. Kilo kaybı olur. Hastalık, erken evrede yakalandığı zaman tedavisi tamamen cerrahidir.