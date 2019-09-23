  • Bist 100
    100180
  • Dolar
    5,7233
  • Euro
    6,2892
  • Altın
    279,0610
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu! Adana'da sıradan bir gün... Vesikalık çektirmek için gitti, fotoğrafçıyı vurdu!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek
AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019 AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2019
Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans Gazişehir Gaziantep'ten muhteşem performans
Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama
Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü yapılacak! Her katılımcı için fidan dikilecek
Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı Zeljko Obradovic 2 transferi birden açıkladı
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün Prof. Dr. Sönmez: Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün
Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır
Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı... Alanyaspor-Fenerbahçe kararı belli oldu! Açıkladı...
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor! Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor!
İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı İş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı
Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı
Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu Irak'ın kuzeyinde EYP'nin infilak etmesi sonucu iki Mehmetçik şehit oldu
'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da 'Tarkan Zamanı' konseri bu gece Harbiye Açıkhava'da
ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu Son Dakika... Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu
Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor Rusya'daki ABD'li casus 'kayıp olarak' aranıyor
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:34:51 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:35:35

Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr.Karateke, 'Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır' dedi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, "Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır." dedi.

Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelik döneminin sağlıklı tamamlanmasının hem anne hem de bebek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Gebelikte kanamanın ciddi sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Karateke, anne adaylarının gebeyken yaşadığı kanamaların başlıca sebebinin plasentanın önde yerleşmesi ya da rahime yapışık halde bulunması olduğunu aktardı.

Karateke, özellikle plasentanın ayrılmayacak şekilde rahme yapışık olmasının ciddi ölümlere sebep olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun nedenlerine baktığımız zaman ülkemizde sezaryen doğumlarda özellikle son 15 yılda gittikçe artan bir oran var. Tüm Türkiye'de bu oran yüzde 53-54'lere varıyor. Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır. Ülkemizde çok fazla gebeliği sezaryen ile sonlandırdığınız zaman ikinci ve üçüncü doğumlarda plasenta rahme yapışık olmakta. Türkiye ve dünya geneline baktığımız zaman doğum sonrası ya da gebelik esnasında kanamadan ölümlerin önemli sebeplerinden biri, yapışık plasenta olarak karşımıza çıkmaktadır."

Yapışık plasentaya zamanında müdahale ederek risk oluşturmadan düzgün şekilde ortadan kaldırılmasının birçok ilde başarılı şekilde yapıldığını kaydeden Karateke, "Bu noktada Ordu ve diğer birçok illerimizdeki kadınlar oldukça şanslı. Yapışık plasentanın altından kalkacak hekim grubu, buna müdahale edecek ilaç altyapısı ve kan depoları var." diye konuştu.

"Devletimiz artık helikopter ve uçaklarıyla hasta nakil edebiliyor"

Prof. Dr. Ateş Karateke, Türkiye'de son yıllara bakıldığı zaman anne ölümleri açısından oldukça iyi noktaya gelindiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de anne ölümleri azalıyorsa buna katkı veren kadın doğum uzmanlarıdır. Bunun yanı sıra hastanelerimizin tüm ülkede yaygın olması ve bu hastanelere hekimlerin ulaştırılması, kan ulaştırılması veya hasta nakillerinin kolaylaşması. Devletimiz artık helikopter ve uçaklarıyla hasta nakil edebiliyor. Tüm bunlar anne ölümlerinin azaltılmasında bir parametredir."

Bu noktada hizmeti veren hekimlerin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karateke, bunun yanında ebe ve diğer sağlık personelinin eğitimlerinin iyi olmasının da anne ölümlerinin azalmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Karateke, hekim ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Prematüre doğumların birçok sebebi bulunduğunu da kaydeden Karateke, prematüre bebekleri sağlıklı doğurtmak ve bunların yenidoğan bakım ünitelerinde destek tedavisiyle problemsiz yaşamalarını devam ettirmesini sağlamanın tek amaçları olduğunu belirtti.

Karateke, Türkiye'nin her noktasında yenidoğan bakım ünitelerinin hem sayısı hem de kalitesinin arttığına da dikkati çekti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ