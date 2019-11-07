Şeytantersi ile bağırsakları çalıştırın

Roma İmparatorluğu döneminde, solunum sıkıntılarından tutun da histeriye kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan şeytantersi, bu günlerde hala modern bitkisel tedavilerde histeriyi, sinir sistemi problemlerini, bronşiti, astımı ve öksürüğü tedavi etmek için kullanılıyor. Özellikle huzursuz bağırsak sendromuna çare oluyor. Latince adı Ferula assa-foetida olan bu bitki, dilimize şeytantersi olarak çevrilmiştir. Tarih boyunca, antispazmodik yani spazm çözücü, gaz giderici, balgam sökücü, laksatif ve yatıştırıcı etkileri sebebiyle kullanılmıştır.

PIRASA VE SOĞAN GİBİ KOKAR

Bitkisel tedavi uzmanları, “Bu baharat, rezene ailesindendir.Geleneksel olarak taşlarla ezilerek kullanılır. Hint mutfağında sıkça masala ve diğer baharat karışımlarına eklenerek kullanılan bu baharat, pişirildiğinde pırasa veya soğan benzeri bir kokuya sahiptir” diyor. Huzursuz bağırsak sendromu, kalınbağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu ya da spastik kolon isimleriyle de anılır. Toplumun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Belirtileri, karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da her ikisini içerir. Tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir rahatsızlıktır. Belirtiler genellikle hafiftir ve sadece çok az sayıda hasta şiddetli belirti ve şikâyetlere sahiptir. Çoğu hastada diyet, yaşam tarzı ve stresi yöneterek belirtiler kontrol edilebilir.

GAZ AZALTICI ETKİSİ DE VAR

Daha şiddetli şikâyetlerse ilaç tedavisi gerektirir. Huzursuz bağırsak sendromu, bağırsak dokusunda değişikliklere neden olmaz ya da kolorektal kanser riskini artırmaz. Şeytantersi de doğal yollarla bağırsak sendromunu tedavi edebilir. Yapılan araştırmalarda bu bitkinin, kan şekeri düzeyini normal tutmakta hayli etkili olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin, içerisindeki fenolik asit, ferulik asit, tanen ve özütten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bitkinin gaz azaltıcı bir etkisinin olması hem bağırsak hem de mide gazı gibi problemlerde etkili olmasını sağlar.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Bir solunum uyarıcı ve balgam sökücü olması nedeniyle, hem balgam atımında hem de göğüs tıkanmasında oldukça etkilidir. Geleneksel tıpta astım, öksürük ve bronşit için sıklıkla kullanılmıştır. İçeriğindeki yağ ciğerlerden geçerken kullanılır ve bu da onu astım ve diğer akciğer sıkıntıları için ideal hale getirir. Doğal bir kan incelticidir ve kan basıncının düşürülmesinde etkili olmasını sağlar. Kanı inceltmesi sayesinde kan akışı hızlanır ve toplam basınç düşer, ayrıca pıhtılaşma da azalır. Bilim adamları içeriğindeki bazı maddeleri ayrıştırarak kardiyovasküler faydalar elde edebilmiştir.