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01 Kasım 2019 Cuma 10:48:17 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:48:56

'Sertifikasız çiğ süt' satışı uyarısı

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, sertifikasız çiğ süt satışı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, çiğ süt satışına ilişkin tebliğde uygun şartların belli olduğunu belirterek, "Uygun koşullarda 'hastalıktan ari' belgesi olan çiftliklerden elde edilen takip edilebilir sütlerin satışı uygun." dedi.

Şireli, AA muhabirine, çiğ süt satışının dikkati çeken bir boyuta ulaştığını söyledi.

Sağlığa uygun olmayan koşullarda üretilen sütlerin büyük risk oluşturduğunu ifade eden Şireli, belirlenen şartlarda ve uygun koşullarda satılmayan çiğ sütlerden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Şireli, çiğ sütün uygun şartlar altında satılabileceğine dikkati çekerek, "Çiğ süt satışına ilişkin tebliğde uygun şartlar belli. Uygun koşullarda 'hastalıktan ari' belgesi olan çiftliklerden elde edilen takip edilebilir sütlerin satışı uygun. Bunun dışında marketlerde gördüğünüz, kullanılmış ambalajlar içinde buna benzer sütlerin son derece riskli olabileceği vatandaşlarımız tarafından bilinmeli. Vatandaşlarımız satışı serbestmiş gibi sokak sütlerine yöneldi. Bu sütlerin birçoğu, denetim olmadığı için sağlık açısından risk oluşturuyor." diye konuştu.

'İşletme belgesi kontrol edilmeli'

Dışarıdan süt alacak vatandaşlara uyarıda bulunan Şireli, "Dışarıdan süt alacak vatandaşların hastalıktan ari işletme sertifikasyon belgesini teyit etmesi, doğal veya organik sütlerde ise organik belgesinin kontrolü önemli." ifadelerini kullandı.

Şireli, vatandaşlar kontrolü ve denetimi yapılmış ürünlere yönelirse hem halk sağlığı açısından hem de ülkenin tarım ve hayvancılığı açısından son derece iyi sonuçlar alınacağını dile getirdi.

Dışarıdan alınan çiğ sütlerin ısıtılarak 72 santigrat derecenin üzerine çıkarılmasının faydalı olacağını anlatan Şireli, bu şekilde bile etkisiz hale gelmeyen mikroorganizmaların olduğunu kaydetti.

Şireli, süt ve süt ürünlerinin güvenli tüketimi için ambalajlamanın önemli olduğuna işaret ederek, ambalajın hem tüketici sağlığını korumak hem de tüketiciye bilgi vermek gibi önemli işlevleri yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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