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09 Ekim 2019 Çarşamba 11:05:21 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:06:11

Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu

RTÜK tarafından Üst Kurulun 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle "serebral palsi"ye dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Üst Kurulun 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle "serebral palsi"ye dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi.

RTÜK binası önündeki etkinliğin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, serebral palsili çocukların ve ailelerin sorunlarının bilinmesi ve çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

"Devletimizin her kurumunun serebral palsili ve down sendromlu çocuklara ilişkin gayretlerini bilen biriyim. Var gücümüzle çalışıyoruz." diyen Şahin, toplumu yakından ilgilendiren böyle bir etkinliğe yönelik yoğun katılımdan dolayı heyecanlandığını ve duygulandığını belirtti.

Şahin, toplantıya katılan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu başkan ve üyeleri ile STK temsilcilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplumsal farkındalık için el birliği

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de RTÜK'ün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başarılı ve geniş katılımlı bir etkinliğin Üst Kurula yakıştığını söyledi.

Çelik, komisyonun çalışmalarına dikkati çekerek, "Ailelerin beklentilerini nasıl karşılayacağımızı en kısa zamanda açıklayacağız. Devletin, hayatı kolaylaştırması gerekiyor. Çocuklarımızın, ailelerimizin haklarını sağlamak zorundayız. Biz güçlü bir devletiz. STK'lar, devlet ve özel sektörün işin içinde olması gerekiyor." diye konuştu.

RTÜK'ün kamu spotları, diziler ve diğer programlarda engellilere rol verilmesi hususunda önemli görevleri olduğunu kaydeden Çelik, toplumsal farkındalığın artırılması için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Komisyon üyeleri CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Dilek Sabancı mesaj gönderdi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanı İsmail Kemal Gürleyik, konuşmasında, Vakıf Başkanı Dilek Sabancı'nın, programa katılamadığını belirterek, 6 Ekim Serebral Palsi Günü ve RTÜK'ün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesajını iletti.

Etkinliğe SERÇEV ve ilgili STK'ler, aileler ve serebral palsili çocuklar katıldı.

Konuşmaların ardından RTÜK Başkanı Şahin, milletvekilleri ve STK başkanları çocuklarla birlikte RTÜK binası önünde kısa bir yürüyüş yaptı.

(AA)

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