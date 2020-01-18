18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 23:08:14
Sepsis kanseri geçti
ABD'deki Washington Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, her yıl 11 milyon kişinin sepsisten (kan zehirlenmesi) öldüğünü ortaya koydu.
Bu sayı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2018'de kanserden ölenlerin sayısından fazla. Sepsis, dünyada her beş ölümden birine neden oluyor.
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